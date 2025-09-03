老化研究の第一人者による老化予防対策の決定版！ 『 老化を止めるウォーキング』が９/３発売！

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は９月３日（水）、根来 秀行（ハーバード大学医学部客員教授、医師・医学博士）氏・著の『POWER MOOK 50 老化を止めるウォーキング』を発売します。

古来より、老いに抗うための方法を模索し続けてきた人類。近年、老化研究が加速度的に進み、老化を食い止めるためのカギとなる３要素が明らかになってきました。それが「腎機能」、「自律神経」、「毛細血管」です。「腎機能」、「自律神経」、「毛細血管」の衰えは全身の老化に直結します。裏を返せば、その衰えを最小限にすれば、老化を食い止められる可能性が高まるのです。

「腎臓力」、「自律神経力」、「毛細血管力」をまとめて高める最強の運動が、「老化を止めるウォーキング」です。ウォーキングが健康に良いことはすでに周知の事実ですが、ただ歩けばいいというものではありません。「老化を止めるウォーキング」は、ハーバード大学医学部客員教授である根来秀行氏が同氏の研究室やその他の研究成果をもとに編み出したウォーキング法で、その健康効果には十分な科学的根拠があります。

また、本誌の後半では、「腎臓力」、「自律神経力」、「毛細血管力」を高めるための生活習慣を解説。「老化を止めるウォーキング」と同時に行うことで、相乗効果が得られます。どんなに優れたメソッドでも実践できなければ意味がないので、日常生活にすぐに取り入れられるものばかりを厳選しています。

世界中の第一線の研究者が集うハーバード大学のシンポジウムでは、「人は180歳まで生きられる可能性がある」という意見も出ています。180歳までは難しくても、「老化を止めるウォーキング」をはじめ、本誌で紹介している老化を予防するメソッドを実践して、老化のスピードをできる限りゆるやかにしましょう。

●『POWER MOOK 50 老化を止めるウォーキング』目次から

巻頭特集

・著者・巻頭インタビュー 人はなぜ老いるのか? 老化のメカニズムを徹底解説

・巻頭特集１ 老化の進行を遅らせるカギは「腎臓」「自律神経」「毛細血管」にあり

・巻頭特集２ 根来式「老化を止めるウォーキング」のすごい若返り効果とは？

第1章 根来式「老化を止めるウォーキング」

・「老化を止めるウォーキング」の４つのポイント

・「老化を止めるウォーキング」（初級編）

・「老化を止めるウォーキング」（中級編）

・「老化を止めるウォーキング」ができないときに！ つま先エクササイズ& 太もも締めエクササイズ

第２章 根来式「老化を止めるウォーキング」の効果を高める生活習慣

【腎臓力を高める習慣】

・腹「7～8分目」で長寿遺伝子が活性化

【自律神経力を高める習慣】

・即効性抜群! 根来式呼吸法

・マインドフルネス瞑想で副交感神経のスイッチをオン

【毛細血管力を高める習慣】

・老けない睡眠時間は7時間

・血糖値を急激に上げない食事を実践する

【その他】

・カルシウムとビタミンの摂取でストレス撃退！

・脳の老廃物を取り除いて認知症を予防 ほか

●著者プロフィール

根来 秀行（ねごろ・ひでゆき）

東京都生まれ。医師、医学博士。東京大学大学院医学系研究科内科学専攻博士課程修了。ハーバード大学医学部客員教授、ソルボンヌ大学医学部客員教授、奈良県立医科大学医学部客員教授、信州大学特任教授、高野山大学評議員・客員教授、事業構想大学院大学教授。専門は内科学、腎臓病学、抗加齢医学、睡眠医学など多岐にわたり、最先端の臨床、研究、医学教育の分野で国際的に活躍中。新型コロナに対する新しい治療メカニズムをつきとめ、2022年1月にその論文が英国医学誌に掲載され国内外にてトップニュースとなる。

著書に『100年はたらく腎臓をつく る！ 「腎トレ」ウォーキング』 (青春出版社)、『ハーバード＆ソルボンヌ大学ドクターが教える！ 超休息法』（徳間書店）など、ベストセラー多数。

●概要

書名：『POWER MOOK 50 老化を止めるウォーキング』

著者：根来 秀行（ハーバード大学医学部客員教授、医師・医学博士）

発行・発売：大洋図書

発売日：2025年９月３日（水）

価格：670円（税込）

判型：A4（210×297mm）

仕様：総64頁／オールカラー

商品ページＵＲＬ：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/health-general/id005539/