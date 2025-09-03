ヴァントグループ、2年連続でForbes「世界最高の経営コンサルティングファーム」に選出

ヴァントグループジャパン株式会社

ヴァントグループは、2025年版Forbes「世界最高の経営コンサルティングファーム」に2年連続で選出されました。本栄誉は、同年初頭に発表された「米国最高の経営コンサルティングファーム」への選出に続くものであり、ヴァントグループの活動が世界規模でインパクトを与えていることを示しています。

独自のアプローチ--複雑性と不確実性を精緻さ・深さ・厳密さをもって乗り越え、ブレークスルーを実現する支援--により、ヴァントグループは未来のビジネスを形作るリーディングファームの中でも際立つ存在となっています。

Forbesの年間リストは、業界・地域を超えたクライアントや同業者からの数千件の推薦に基づき、卓越したサービスを提供、変化する顧客ニーズへの先見性ある対応、そして持続的な成功を導く革新的ソリューションを提供するファームを称えるものです。

従来の答えが通用しなくなった時代に

AIの加速、働き方の変容、グローバル規模で不確実さが増す今日、リーダーたちは過去に成功した戦略ですら同じ成果をもたらさない現実に直面しています。

元ユニリーバCOOで現ブラックストーン シニアマネージングディレクターのHarish Manwani氏はこう述べています。

「昨日起きたことを基に、明日を予測できる時代ではなくなった。それが我々が直面している最大の変化です。」

いま必要とされているのは、曖昧さの中でリードし、多様なステークホルダーをアラインさせ、まだ実現していない未来を起点に決断を下す力です。

複雑性に対する精度とパートナーシップ

30年以上にわたり、ヴァントグループは高いリスクを伴う状況に直面する経営層とともに、ノイズを排し、固定観念を打破し、新たな道を切り拓いてきました。

すべてのプロジェクトは決して型通りではなく、各組織の特性とビジョンを反映して設計されます。

ヴァントグループはクライアントと並走し、組織の根幹にあるシステムを再調整するとともに、新しい会話と新しい成果を可能にする共通言語を導入します。このアプローチは、卓越したファシリテーション、徹底した論理性、そして数十年にわたる実践経験に基づいています。

「Forward from the Future」：次の未来を形づくるリーダーのために

「Forward from the Future」は、今日の経営環境が要求する課題に応えるために開発されたヴァントグループ最新のプログラムであり、複雑性・不確実性・重大なビジネス課題に直面する経営層のための実践型リーダーシッププログラムです。

不確実性を排除するのではなく、不確実性を通じてリードする能力を養成し、混乱の中にあっても明確さ・アラインメント・協働的なアクションを実現します。参加者は、企業にとってミッションクリティカルな成果に取り組み、洞察から実行へと移行し、持続的な結果を生み出します。

既存の最適化にとどまらず、次の未来を創造する覚悟を持った経営層が集う場となります。

ヴァントグループについて

ヴァントグループは勇敢な組織のためのブティック型パフォーマンスコンサルティングファームです。成長志向の企業からグローバル企業まで、迅速に成果を出しつつ、長期的な視野を持つパートナーとして伴走します。

30年以上にわたり、複雑性を打破し、共通言語による新たな対話を育み、可能性を解き放つことで持続的なパフォーマンスシフトを実現してきました。

既存の答えがもはや通用しないとき、リーダーたちはヴァントグループを選びます。

持続的な変革に向けて決断を下すリーダーにとって、ヴァントグループは新しい未来の定義から共に始めるパートナーです。

