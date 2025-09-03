イスラエル発のスキンケアブランド「クリスティーナ」伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOP開催決定

株式会社CHRISTINA JAPAN

イスラエル発のスキンケアブランド「クリスティーナ」を販売する株式会社CHRISTINA JAPAN (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) は、2025年9月17日 (水) ～23日 (火) までの7日間、東京・伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOPを出展いたします。

当イベントでは、エステサロン専売ブランドとして支持されているクリスティーナの「プロフェッショナルシリーズ」や「ラインリペアシリーズ」を、カウンセリングのうえで実際にお試しいただき、ご購入いただけます。

また、今回は人気アイテムを組み合わせた4種の限定セットに加え、クリスティーナの最先端テクノロジーを凝縮した新シリーズ「NUANCE（ニュアンス）」を伊勢丹新宿店にて初展開いたします。

秋の訪れとともに、肌をやさしく包み込む限定アイテムと最新シリーズをいち早く体感できるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

伊勢丹新宿店POP UP SHOP限定セット商品

【価格】19,360円 (税込)毛穴撃退ピーリングセット

・BIOPHYTO ハーバルコンプレックス (75ml)

・BIOPHYTO セブアジャスターマスク (75ml)

・LINE REPAIR GLOW テラスキンミニサイズ (10ml)

・クリスティーナブラシ (1本)

【価格】18,810円 (税込)ツヤ肌美白ピーリングセット

・ILLUSTRIOUS ピーリング (50ml)

・ILLUSTRIOUS イラストリアスマスク (75ml)

【価格】9,410円（税込）ピーリングボディケアセット

・RODE DE MER ピーリングソープ (30g)

・MUSE エンチャンティングボディクリーム (300ml)

【購入者限定】クリスティーナ製品プレゼント

イベント期間中、一定金額以上の製品をご購入いただいたお客様限定で、大丸心斎橋店限定クリスティーナ製品をプレゼントいたします。

お買い上げプレゼント１.※数量限定

期間中、クリスティーナ製品を税込27,500円以上のご購入で下記製品をプレゼントいたします。

・LINE REPAIR NUTRIENT スーパーフードアクアミスト (100ml)

お買い上げプレゼント２.※数量限定

期間中、クリスティーナ製品を税込37,500円以上のご購入で下記製品をプレゼントいたします。

・LINE REPAIR NUTRIENT ピュアナチュラルクレンザー (60ml)

・LINE REPAIR NUTRIENTバイオシールドセラム (10ml)

・LINE REPAIR NUTRIENT ナイアシンアミド ナイトクリーム (20ml)

・LINE REPAIR NUTRIENT バクチオールデイクリームSPF15 (20ml)

POP UP SHOP販売予定シリーズ

・UNSTRESS（アンストレス）

・BIOPHYTO（ビオフィート）

・ILLUSTRIOUS（イラストリアス）

・FOREVER YOUNG（フォーエバーヤング）

・ROSE DE MER（ローズドメーラ）

・MUSE（ミューズ）

・CHATEAU DE BEAUTE（シャトーデボーテ）

・COMODEX（コモデックス）

・SILK（シルク）

・NUANCE（ニュアンス）※伊勢丹新宿店、初展開

・LINE REPAIR（ラインリペア）

POP UP SHOP開催詳細

【日程】 2025年9月17日 (水) ～9月23日 (火)

【営業時間】 10:00～20:00⁡

【会場】 本館1階 イセタン ビューティ

コスメティクス プロモーション／クリスティーナ

※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更になる場合がございます。伊勢丹新宿店公式HPまたは店頭でご確認ください。

伊勢丹新宿店HP：https://www.mistore.jp/store/shinjuku.html

クリスティーナジャパン公式Instagram：https://www.instagram.com/christinajapan/

クリスティーナジャパン公式X：https://x.com/christinajapan_

株式会社CHRISTINA JAPAN

1982年にイスラエルで誕生したクリスティーナ。世界60ヶ国以上に展開されているクリスティーナの製品は、一人ひとりが持つ肌悩みに着目し、肌にマッチした製品提供を目指すために、これまでに10シリーズ以上、150種類以上の製品（*1）が開発されています。

クリスティーナは、自然由来の成分や独自の組み合わせを追求し、最新のテクノロジーを組み合わせ全ての肌悩みの根本から解決へ導く、肌質改善化粧品を取り扱っています。

コーポレートサイト:https://christinaiapan.com/

*1 日本未入荷を含む、クリスティーナ製品数のこと