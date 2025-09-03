『 Arkpax 』IP67性能ポータブル電源は「BATTERY JAPAN 秋」9/17~19 幕張メッセ [Hall４ E5-20] ブースに出展し、ポータブル電源の新たなニーズを提案いたします。

VANLINKS株式会社SMART ENERGY WEEK 秋 内 「BATTERY JAPAN 秋（第19回 国際 二次電池展）」が 幕張メッセ で開催されます。

Arkpax 日本総代理店 VANLINKS株式会社（本社：東京都新宿区）は、2025年9月17日(水)～19日(金) 幕張メッセ開催の『BATTERY JAPAN 第19回 国際二次電池展』に出展いたします。

BATTERY JAPANへの出展を通じ、Arkpax Arkシリーズの最大の特徴であるIP67の優れた防塵防水性能を実現する高い品質と、浸水に耐える防水性能によるポータブル電源の新しい付加価値をより多くの企業様との交流により広めて参ります。

BATTERY JAPAN 今回第19回目の開催、会場は 幕張メッセ「BATTERY JAPAN」幕張会場Hall4 E5-20 『Arkpax』ブースにて IP67性能! Ark シリーズポータブル電源全モデルを展示いたします。

「BATTERY JAPAN」 VANLINKS株式会社出展社詳細(https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.vanlinks%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-7d86baa8-0817-443c-ab66-e5c6d556b5de.html#/)をみる(https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.vanlinks%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-7d86baa8-0817-443c-ab66-e5c6d556b5de.html#/)

「BATTERY JAPAN」『Arkpaxブース』来場への入場用バッジ登録する(https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1426475864753043-OU0)

『 Arkpax 』ブースの見どころ

展示ブースイメージ Arkpax展示ブース [ Hall４ E５-２０ ]IP67 防水性能実演展示で、驚きの防水性能をご体感いただけます。

Arkpax Arkシリーズ 全モデルの展示と共に、水槽を使用したIP67の防水性をご体感いただける展示コーナーを用意しております。是非この機会に『Arkpax Arkシリーズ』製品の実機に触れていただき、Arkpaxポータブル電源のIP67性能を是非ご体感ください。

Arkpax Arkシリーズの最新情報をオフィシャルホームページで確認する(https://arkpax.jp/)

初公開！ 『 Arkpax Titan 』を展示いたします 。

「プロの現場に応える」をコンセプトとした新たなポータブル電源のビジネスモデルを提案『Arkpax Titan』を参考出品にて展示いたします。OEMサプライヤーとしての実績と信頼性を活かし『Arkpax』では、お客様毎の最適解を提案、提供していきます。

詳しくは、展示会会場で。ご来場お待ちしております。「BtoB カスタムモデル」 お客様のビジネス用途を満たすカスタマイズが可能。パートナー企業様 専用の電源ソリューションのオーダーができます。

IP67に対応したユニットのカスタムによるお客様のビジネス用途を満たすパートナー企業様向け専用モデルのオーダー可能です。

IP67に対応したユニットパーツによりカスタム『 TWS 』の最新のバッテリーセルを公開予定。

1998年リチウム電池のOEMサプライヤーとして設立の世界トップクラスのリチウムイオン電池メーカー『 TWS 』が、最新のバッテリーセル公開を予定しています。

「TWS」の工場見学をする(https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/175dfb4e76f1454ea75e5d243c3970b9.mp4)

『Arkpax』は OEMサプライヤーで培った累計3億点以上の販売実績と様々な産業用途での製品提供している信頼性の高いリチウムイオン電池メーカー「TWS」が、2023年設立した ポータブル電源ブランドです。

・状況により展示内容が変更となることもございます。TWSは産業用途の様々な製品をOEM提供、Arkpaxはポータブル電源ブランドとしてTWSが2023に立ち上げました。

『Arkpax』についてさらに詳しく(https://arkpax.jp/pages/about)

『Arkpax』Arkシリーズ ポータブル電源の特徴について

【IP67 / 防塵・防水性】

独自のUltraSeal技術を採用し、優れた防塵・防水性能を備え、IP67基準試験に合格した 業務用 ポータブル電源です。突然の豪雨など天候の予想がしにくい昨今の屋外使用に対応でき、浸水にさえ耐える防水性能を備えます。

屋外現場での使用で天候を気にせず活用できます粉塵をシャットダウンし、浸水にも耐える防水性は、Arkpax独自のUltraSeal技術によりIP67試験基準に合格

IP67の性能基準、粉塵の侵入を完全に防止、真水深さ1mに30分浸水しても影響がないこと。この基準を満たす試験に合格しています。

IP67試験映像を確認する(https://www.youtube.com/embed/BKezpmaX0ws?autoplay=1&mute=1&rel=0&showinfo=0&loop=1&playlist=BKezpmaX0ws)

【本体が汚れたら丸洗いができます】

浸水にも耐える IP67の高い防水性能により可能となります屋外現場での使用でポータブル電源本体が泥だらけに...そんな場合でもArkシリーズなら丸洗いができます。

IP67の防水性能を持つArkpaxだから、ホースなどを使用し、本体を水で丸洗いすることで泥汚れを洗浄できます。内部に入った水は底から抜けるように設計されています。また、内部乾燥のための送風乾燥運転機能も搭載しています。

Arkpaxだからできる汚れたときの対処方法はこちら(https://arkpax.jp/blogs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/ip67-arkpax-%E6%B1%9A%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%96%B9%E6%B3%95)

【LFP / BMS 安全性への配慮】

蓄電池には一般的なニッケル・コバルトを使用するリチウムイオンバッテリーより安全性に優れる「リン酸鉄リチウムイオン（LFP）」を採用。さらに バッテリーに関する48項目を常時監視制御を行うバッテリーマネジメントシステム（BMS）を搭載し、安全かつ効率的な充放電を実現します。

BMS制御イメージ安全と効率的な充放電、バッテリー制御に重要なバッテリーマネジメントシステム（BMS）はバッテリーの48もの項目を常時監視し制御します。

安全性に優れる リン酸鉄リチウムイオン（LFP）を採用と信頼のBMSにより安全性と効率的な充放電を実現しています。

【10年耐久を配慮したシンプル機能設計 / 長寿命性】

充放電サイクル 3000回以上の長寿命バッテリーと、本体は３つのボタンのみのシンプルで誰にでも簡単な操作とスマホアプリ連動等の不必要な機能を取り除き本来の電源としての機能に特化、IP67に対応した堅牢な構造は、10年耐久を想定した長寿命設計です。

LFPバッテリーへの充放電イメージ10年耐久の長寿命設計 充放電サイクル3,000回以上

充放電を3,000回繰り返して使用できる長寿命バッテリー、本体も10年耐久を想定した設計のため導入後も長期で使用できます。

【最大容量25.3kWh / 拡張性（Ark Pro 2000W）】

フラッグシップモデルの 「Ark Pro 2000W」は、専用の「Extra Battery 2300Wh（拡張バッテリー）」を最大10台まで接続し、最大容量25.3kWhのまで拡張しご使用できます。

Ark Pro / Extra Battery 共に１台の容量は、2,300Whフラッグシップモデルの 「Ark Pro 2000W」 は単体で2300Whの容量のを確保できます。専用の拡張バッテリー「Extra Battery 2300Wh」を最大10台接続が可能で、接続台数により、2.3kWh～25.3kWhまでお客様の用途に合わせ、容量を選んで使用することができます。

線状降水帯の発生頻度の増加等、想定外の災害への備えとして、電力を備蓄するポータブル電源にもIP67の機能が注目されています。

【防災への備え、ソーラーパネルを使用し自然エネルギーでの運用が可能】

自然エネルギーを活用できるのもポータブル電源の特性ですIP67防塵防水性能を誇るArkpaxポータブル電源は、防災時の備蓄用電源としても強い味方となってくれます。

Arkpax Arkシリーズはソーラーパネル使用による自然エネルギーでの充電ができるため、長期の停電時でも活用が可能です。

防災への備え『Arkpaxポータブル電源』活用術はこちら(https://arkpax.jp/blogs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%99%82%E3%81%AE-arkpax-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E8%A1%93)

『Arkpax』Arkシリーズ 商品構成

Arkpax Arkシリーズの商品構成は、とってもシンプル３種のポータブル電源本体、Ark Pro 2000W専用拡張バッテリー、ソーラーパネルの 全５sku。導入時セレクトしやすい商品構成となっています。また、Arkシリーズは 家電量販店や、ECサイトでの販売は一切しない販路絞り込んだ オープンプライス展開の BtoB 専用販売となっております。

Arkpax導入ご検討、販売パートナーご希望、メディア取材、その他製品に関するお問い合わせはこちらから(https://arkpax.jp/pages/support)

ポータブル電源本体

■Ark Pro 2000W 「IP67防塵防水性能 バッテリー拡張性を備えた フラッグシップモデル」

Ark Pro 2000Wについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/ark-pro-2000w)

■Ark Evo 1800W 「IP67防塵防水性能を備え 出力1800Wのハイパワーモデル」

Ark Evo 1800Wについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/ark-evo-1800w)

■Ark NOA 600W 「IP67防塵防水性能 待望のコンパクトモデルが登場！」

Ark NOA 600Wについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/ark-noa-600w)

Ark Pro 2000W専用 拡張バッテリー

■Extra Battery 2300Wh 「Ark Pro 2000Wに最大10台接続可能！用途に合わせ容量を拡張」

Extra Battery 2300Whについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/extra-battery-2300wh)

ソーラーパネル

■Arkpax Solar Panel 「12枚の分割パネルのコンパクト折りたたみ式 200Wソーラーパネル」

Arkpax Solar Panelについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/arkpax-solar-panel)

BATTERY JAPAN 秋 展示会について

世界最大級！新エネルギー総合展 SMART ENERGY WEEK 秋 は以下の６つの展示会で構成されています。

・H2 ＆ FC EXPO 水素燃料電池展

・PV EXPO 太陽光発電展

・BATTERY JAPAN 二次電池展 Arkpaxブース [Hall4 E5-20]

・SMART GRID EXPOスマートグリッド展

・WIND EXPO 風力発電展

・CCUS EXPO -CO2の分離・回収・利用・貯蔵 技術展

SMART ENERGY WEEK 秋2025について詳しく(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp.html)

9月17日（水）～19日（金）幕張メッセ Hall４ E５-２０ 会場で皆様のご来場を心よりお持ちしております。

※「BATTERY JAPAN」『 Arkpaxブース』ご来場の方はこちらから入場登録できます。(https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1426475864753043-OU0)