老後への期待、日本と世界で真逆の傾向「老後を楽しみにしている」世代　日本はベビーブーマー、世界はミレニアル/Z世代がトップ

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、日本を含む世界32か国23,745人を対象に、高齢化に関する意識調査を実施しました。調査の結果、「老後を楽しみにしている」日本人は、ベビーブーマー世代が42%と最も高く、Z世代が最も低い22%となり、ミレニアル世代・Z世代が41%と最も高い世界平均（対象32か国の平均）と比べて、対照的な傾向にあることが明らかになりました。また、高齢者と若者の人口割合について、日本人の認識と実際の割合にギャップがあることもわかりました。

調査結果

イプソス「高齢化に対する意識調査2025」グラフ1

■「老後を楽しみにしている」日本人の世代別の割合、32か国平均とは対照的な結果に（グラフ1）

「老後をどの程度楽しみにしていますか？」という質問に対し、「非常に／ある程度楽しみにしている」と答えた日本人の割合は、ベビーブーマー世代42%、X世代28%、ミレニアル世代26%、Z世代22%と、若い世代ほど期待していないことがわかりました。一方、世界平均ではベビーブーマー世代31%、X世代38%、ミレニアル世代41%、Z世代41%と、若い世代ほど期待が高く、日本とは対照的な結果になりました。

■「65歳以上の人口割合」日本人の認識は21%、しかし実際は32か国中最多の30%。認識と実際のズレが浮き彫りに。（グラフ2）

「自国において100人のうち、 65歳以上は何人程度だと思いますか？」という質問に対して、日本人の認識では、65歳以上の人口割合は21%であることがわかりました。しかし、実際の人口割合は対象32ヵ国の中で最も多い30%と、世界でも突出した高齢化社会であるにも関わらず、9ポイントものギャップがあることが明らかになりました。

尚、65歳以上の人口割合を実際よりも少なく認識していたのは、32か国中、日本とスウェーデンの2か国のみでした。

イプソス「高齢化に対する意識調査2025」グラフ2

■日本人は「18歳以下の人口割合」についても、実際（15%）よりも5ポイント低く認識（グラフ3）

さらに、「自国において100人のうち、18歳以下は何人程度だと思いますか？」という質問に対して、日本人が考える18歳以下の若者の割合は10%という結果となりました。これは、実際の18歳以下の人口割合である15%よりも5ポイント低く、若者の人口に対する認識と実態においてもギャップがあることがわかりました。

イプソス「高齢化に対する意識調査2025」グラフ3

今回の調査結果について、イプソス株式会社代表取締役社長の内田俊一は以下のように述べています。

「本調査で、日本ではベビーブーマー世代が老後を最も楽しみにしており、若い世代ほどその割合が低いことが明らかになりました。グローバルとは対照的に、日本の若い世代の老後への期待の低さには、年金や雇用といった将来の経済面・社会制度への不安があるのではないでしょうか。また、超高齢化社会と言われている日本ですが、高齢者人口も若者人口も実態より少なく認識されており、このギャップによって今後の政策立案など将来への備えに遅れが生じる可能性についても、考え注視していく必要があります。本調査は今後も定期的に実施していく予定です。どのような変化が見られるか、また改めてお伝えいたします」

【調査背景】

イプソスでは高齢化に関する世界の人々の考え方やその変化の動向を観測し理解するための調査を継続的に行っています。

【 調査概要 】

調査方法：イプソス グローバルアドバイザー調査プラットフォーム 、IndiaBus プラットフォームを使用したオンライン調査

調査対象： 世界32か国23,745人

インドでは18歳以上、カナダ、アイルランド共和国、マレーシア、南アフリカ、トルコ、米国では18～74歳、タイでは20～74歳、インドネシアとシンガポールでは21～74歳、その他の国では16～74歳

実施日： 2025年1月24日（金）から2月7日（金）

調査機関：イプソス

