前橋工科大学と明星電気株式会社との共同研究に「TStockerクラウドサービス」を提供開始

スリーフィールズ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：中嶋冬彦）は、映像データとセンサーデータを統合して可視化するサービス「TStockerクラウドサービス」を前橋工科大学（本部：群馬県前橋市、学長：中村建介）と明星電気株式会社との共同研究「デジタルカメラ映像の画像解析による降雨強度推定手法の検討」に対応するため提供を開始しました。

前橋工科大学と明星電気株式会社との共同研究「デジタルカメラ映像の画像解析による降雨強度推定手法の検討」について

本研究は、従来の機器に依存しない柔軟な降雨把握手法として、降雨画像の解析がもつ可能性を提示し今後の地域密着型の流域治水や避難判断支援に資する知見の提供を目指しています。前橋市に既に設置されている明星電気株式会社の提供する小型気象観測計「POTEKA」と「TStockerクラウドサービス」を連携させ設置することで気象と画像連動データの時系列解析を行います。また、取得した気象観測データと画像情報の時系列の関係性を整理することで、降雨映像から水災害の予兆を把握するための実用的な枠組みの構築を行います。

■ライブ映像とPOTEKA連携イメージ「TStockerクラウドサービス」とは

あらゆる現場にネットワークカメラと気象計のデータを並行設置し、映像データと温度・湿度・WBGT、雨量、降雨強度、風向、風速、積雪等の数値を同時表示し計測をすることで関係者に緊急時の告知が可能です。取得した映像データと気象データはリアルタイムにクラウドへ保存され、のちのデータ解析の利用にも適しています。地震、豪雨、台風、洪水、土砂災害、熱中症対策など防災、危機管理への対策に適したクラウドサービスです。

（国土交通省NETIS登録製品）NETIS番号 KT-230243-A

■システム構成イメージ【今後の展開について】

将来的には、明星電気株式会社の提供する「POTEKA」と「TStockerクラウドサービス」の連携を実現させる予定です。実用化させることで、近年増加する自然災害へ対応する安心安全な社会環境への貢献を目指します。

【本共同研究に関するお問い合わせ先】

前橋工科大学工学部学術研究院 環境・デザイン領域 建築・都市・環境工学群

准教授 平川隆一

前橋市上佐鳥町460番地1 連絡先：027-265-0111

URL: https://www.maebashi-it.ac.jp/

【TStockerクラウドサービスに関するお問い合わせ先】

スリーフィールズ株式会社 担当：三木 武

携帯：090-4016-0712 メールアドレス：cim@3fls.jp

「TStockerクラウドサービス」製品サイト https://www.tsto.jp/

【会社概要】

スリーフィールズ株式会社

東京都中野区本町4-38-18ウイング新中野202号室

スリーフィールズHP https://www.3fls.jp/