ポイントプログラムをギフトサービス「PsyPre」が提供開始

写真拡大

Psyve株式会社


Psyve株式会社は、運営するギフトサービス「PsyPre（サイプレ）」において、新たに「ポイントプログラム」をリリースいたしました。



「PsyPre(サイプレ)」公式サイト： https://psypre.com/



本機能の導入により、ユーザーはPsyPreでのお買い物において100円ごとに1ポイントを獲得でき、貯まったポイントは「1ポイント＝1円」として次回以降のお買い物に利用可能となります。


また、今回のリリースに伴い、過去の購入履歴に応じたポイントもすでに付与済みであり、ユーザーは自身のマイページにて現在の保有ポイントを確認することが可能です。ポイントの有効期限は「最終購入日から1年間」となります。


■ポイントプログラムの概要


- ポイント付与条件：100円ごとに1ポイント
- 利用方法　　　　：1ポイント＝1円として次回以降のお買い物で利用可能
- 対象範囲　　　　：過去購入分についても遡及して加算済み（会員に限る）
- 有効期限　　　　：最終購入日から1年間

■今後の展望


PsyPreを日頃からご利用いただいているお客様に、さらにお得に楽しんでいただきたいという思いからポイント機能を導入いたしました。当社は、ユーザーの利便性と満足度向上を目的に、今後も新機能の開発・改善を継続してまいります。



【PsyPre】


https://psypre.com/


【記事メディア】


https://article.psypre.com/


【会社概要】


会社名　　　　　　　： Psyve株式会社


本社　　　　　　　　： 愛知県犬山市上野新町435


代表者　　　　　　　： 清野 飛鳥


設立　　　　　　　　： 2024年4月17日


企業サイト　　　　　： https://www.psyve.co.jp/


取材等お問い合わせ先： info@psyve.co.jp