世界初*！コインランドリー用「洗濯乾燥機＋乾燥機」の一体型モデル「スぺパで」高収益を実現する”スタックコンボタイプ”新登場！

株式会社TOSEI（本社：東京都品川区、取締役CEO：谷嶋 和夫、以下「TOSEI」／Electrolux Professional Group）は、世界に先駆けて、業務用コインランドリー機器としては初となる「洗濯乾燥機＋乾燥機」一体型モデルを、2025年9月1日より販売開始いたします。本製品は、従来のコインランドリー機器では出店が難しかった都市部の狭小スペースでも収益化が見込めるスタックタイプ（洗濯乾燥機＋乾燥機）を開発。これにより、限られたスペースでの効率的な店舗運営を実現し、スペパ（スペースパフォーマンス）を向上させ、既存型店舗におけるさらなる収益性向上にも貢献します。近年、コインランドリー市場は飽和状態に近づき、2019年以降、出店場所の競合店（カニバリゼーション）が増え、出店数の伸びは鈍化傾向にありました。TOSEIは今回の新型モデルを通じて、未開拓エリアでの出店機会を創出し、事業者に新たな展開の可能性を提供します。TOSEIは今後も、業界をリードする製品とサービスで、お客様のビジネスの成長と社会の利便性向上に貢献してまいります。

タッチパネル式で簡単操作

スタックコンボならスぺパで、同じ台数・幅でドラム数増！売上38％増も！

新提案！注目の都市型「スぺパ コインランドリー」

【商品仕様】

ST-155W(塗装モデル）ST-155W(SUSモデル）下段ドアカラー* 2025年7月自社調べ

TOSEIについて

株式会社TOSEIは1950年の創業以来、業務用クリーニング機器および真空包装機の製造・販売を手がけ、国内自社工場による高品質なものづくりと、大型洗濯機器・真空包装機での国内シェアNo.1を誇ります。2011年に世界で初めての業務用洗濯乾燥機開発・に成功。2023年12月にはエレクトロラックス・プロフェッショナル（スウェーデン・ナスダック上場）グループに加わり、2025年7月には日本法人と統合。現在はTOSEIとElectrolux Professional両ブランドで、国内外に製品を展開しています。