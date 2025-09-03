IOWNとFEEL TECH(R)を組み合わせた世界初のリアルタイム双方向イベント　GLION ARENA KOBEと大阪・関西万博会場を繋ぐ“未来型スポーツライブビューイング”を開催

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は、2025年10月4日（土）・5日（日）に、兵庫県、NTTグループ（NTT・NTTドコモ・NTT東日本・NTT西日本・NTTデータ・NTTアーバンソリューションズ）、株式会社ストークスと協力し、神戸ストークスの開幕戦が行われるGLION ARENA KOBEと大阪・関西万博をIOWN※１と「FEEL TECH(R)」※２を活用してリアルタイムに繋ぐ、世界初の “未来型ライブビューイング”を実施します。

ソフトバンク株式会社およびB.LEAGUE（バスケットLIVE）の映像協力のもと、「高速・大容量」「低遅延・ゆらぎゼロ」で映像・音声を配信するIOWNと、他者の動作や感覚を受け手の身体や感じ方に合わせて変換し共有する「FEEL TECH(R)」を組み合わせて当日の試合映像を会場に繋ぎ、大阪にいながらまるでアリーナにいるかのような観戦体験を実現します。

また10月5日（日）にはオープニングイベントとして、GLION ARENA KOBEと万博会場の両会場で応援の掛け合いなどを実施する双方向イベントも実施します。

万博会場、そしてGLION ARENA KOBEで世界初の試みをぜひご体感ください。

【ライブビューイング開催概要】

名 称： IOWN×FEEL TECH(R) 未来型ライブビューイング

日 程： 10月4日（土）18:05～

10月5日（日）14:05～ / 5日（日）13:00より双方向イベント実施予定

会 場： 大阪・関西万博会場内 フェスティバルステーション(https://www.expo2025.or.jp/expo-map-index/main-facilities/festival_st/)

伝送元：GLION ARENA KOBE（神戸市中央区新港町2-1）

参加費： 無料（事前予約無し）※万博会場への入場料はお客さま負担

主 催： 兵庫県

特別協力：NTTグループ

（NTT・NTTドコモ・NTT東日本・NTT西日本・NTTデータ・NTTアーバンソリューションズ）

株式会社ストークス、株式会社One Bright KOBE

映像協力：ソフトバンク株式会社・B.LEAGUE（バスケットLIVE）

問合せ： 兵庫県県民生活部文化スポーツ局スポーツ振興課

TEL：078-362-9438 Email：sports_shinko@pref.hyogo.lg.jp

ライブビューイング会場への兵庫県内小中高生の無料招待について

兵庫県の取り組みとして、県内の4歳以上の未就学児および小中高生とその同伴者を抽選でこのライブビューイング会場にご招待する企画が実施されます。

対象者： 兵庫県内の4 歳以上の未就学児および小中高生とその同伴者（無料・抽選制）

※万博入場券も当選者にご用意します。

定 員： 各日最大64名、2 日間合計で最大128名を招待

1グループ2名以上4名以内で応募（グループ単位で抽選）

会 場： 大阪・関西万博会場内 フェスティバルステーション内特別席

内 容： 「FEEL TECH(R)」搭載の特別席で遠隔地でも臨場感あふれる次世代の試合観戦を体験

※ピリオドごとの交代制、体験時間以外は一般席にて試合観戦

申込方法：以下のフォームから申し込み

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1755584694370

締 切 … 9月17日（水）17:00 まで

当選通知… 9月24日（水）当選者のみに当選メール通知

万博入場券（PDF形式）は9月26日（金）以降順次メール送付

神戸ストークス開幕戦について

【試合概要】

名 称： りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第1節

神戸ストークス vs 福井ブローウィンズ

日 程： 10月4日（土）18:05 試合開始 / 5日（日）14:05 試合開始

会 場： GLION ARENA KOBE（神戸市中央区新港町2-1）

チケット：https://www.storks.jp/ticket/25-26season_glion_info

【神戸ストークス×兵庫県×ふるさと納税 連携 兵庫県内小中高生ご招待企画】

神戸ストークスでは2023年10月より、兵庫県と連携した地域活性化プロジェクトの取り組みとして、ふるさと納税を活用した兵庫県内の小中高生の公式戦ご招待企画を実施しています。

対象者： 兵庫県内の小中高生（アッパースタンド上段自由席の無料ご招待）

同伴者優待価格：1名につき2,200円＋手数料

申込方法：Bリーグチケット「一般販売【兵庫県小中高生】無料招待」ページから申し込み

4日（土）https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/NS/20251004

5日（日）https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/NS/20251005

※1 IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）

IOWN構想とは、あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、光を中心とした革新的技術を活用し、高速・大容量通信 ならびに膨大な計算リソースなどを提供可能な、端末を含むネットワーク・情報処理基盤の構想です。詳細はこちら。（https://www.rd.ntt/iown/index.html）

その中でもAPN（All-Photonics Network）とは、ネットワークから端末まで、すべてにフォトニクス（光）ベースの技術を導入し、これにより現在のエレクトロニクス（電子）ベースの技術では困難な、圧倒的な低消費電力、高品質・大容量、低遅延の伝送を実現します。

詳細はこちら（https://www.rd.ntt/iown/0002.html）

※2 FEEL TECH(R)

FEEL TECHとは、6G時代の新たな提供価値の一つとして、人間拡張を実現していくための他者の動作や感覚を受け手の身体や感じ方に合わせて変換し共有する技術です。

（https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/ft/001.html）

「GLION ARENA KOBE」について

2025年4月に開業した神戸の新たなエンターテインメントの最先端エリア「TOTTEI」にある、1万人収容可能な関西最大級のアリーナです。国内最高峰の音響・映像設備や視認性・座りやすさにこだわった設計で臨場感あふれる観戦環境にて、B.LEAGUE「神戸ストークス」のホームゲームなどのプロスポーツイベントや音楽コンサート、MICEなどのイベントが開催されています。

また270度海に囲まれた特徴的なこのエリアには、日常的に利用できるレストラン・カフェやショップ、六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックなパークエリアもあり、屋外フェスやBBQ、オリジナルクラフトビールの醸造所での醸造体験など、365日お楽しみいただけるスポットとなっています。