【楽天スーパーSALE】最大79％OFF！Monster Storage人気アイテムがお得に購入できる特別セールが9月4日（木）より開催

国内でストレージ商品や、PCパーツ及び周辺機器の開発・販売を行っているMonster Storageは、2025年9月4日（木）20:00から開催の「楽天スーパーSALE」に参加いたします。

今回のセールではMonster Storageの人気商品を特別価格でご提供！

「楽天スーパーSALE」でMonster Storage製品がお得！

楽天市場で9月4日（木）20:00から9月11日（水）1:59 にかけて開催される「楽天スーパーSALE」にMonster Storage製品がお得なセール価格で登場します。

今回は多くの商品が特別価格になっており、最大79％OFFの大変お得なセールになっております。

この機会にぜひMonster Storageの商品をチェックしてみてください！

3つの人気商品が特別割引！

今回特におすすめしたいのは、注目の人気商品3点。

どれも高い品質とMonster Storageらしいデザインを備え、性能面でも評価の高い注目アイテムです。

親指サイズのポータブルSSD PicoGo

PicoGo親指サイズの超小型ボディSSD

スマホやノートPCに挿しても邪魔にならない自然なフィット感。スマホとの直接接続が可能なType-C端子を採用。パソコンを介さずに写真や動画をほかのデバイスへ転送でき、バックアップやデータ整理が簡単に。複数機器での使いやすさを重視した設計です。

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/bestlife-store/ms-picogo450/

スマホで使用可能。小型サイズなので邪魔にもなりませんもちろんPCでも使用いただけます

マグネット式ポータブルSSD MS-PSD

MS-PS【MagSafe対応】外付けSSD

スマートフォンのデータのバックアップがもっと便利に！MagSafe対応iPhone向け外付けSSDです。マグネットでiPhoneの背面に貼り付き、快適な操作が可能。高品質なProRes動画を直接記録できる外付けSSDです。

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/bestlife-store/ms-psd2lp/

スリムボディーで持ち運び便利Apple ProResに対応、ストレージを気にせず撮影可能です

ヒートシンク搭載内蔵SSSD MS950G70PCIe4HSE

MS950G70PCIe4HSE-04TBPCIe Gen4x4対応。高負荷作業も快適にこなす高速SSD。

PCIe Gen4x4インターフェースに対応し、高速なデータ転送とアプリケーションの快適な起動を実現。PS5にも対応しており、ゲーミングや映像編集などの高負荷な作業もスムーズにこなせます。放熱性や安定性にも優れているため、長時間の使用にも安心してご利用いただけます。

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/bestlife-store/ms950g70pcie4hse-04tb/

PS5の使用要件をすべて満たしており、そのまま搭載可能PCIe Gen4x4インターフェースに対応、高速転送を実現

楽天スーパーSALEの対象商品は、<9月4日（木）20:00~9月11日（水）1:59>の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となりますのでお気に入りの商品を見つけたら迷わずご注文ください！