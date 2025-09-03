MMO対戦アクションゲーム『CosmicBreak Universal』メガハウスのオリジナルフィギュアシリーズ『デスクトップアーミー』とのコラボイベントを9月3日（水）より復刻開催！
サイバーステップ株式会社は、MMO対戦アクションゲーム『CosmicBreak Universal（コズミックブレイク ユニバーサル）』にて、メガハウスのオリジナルデフォルメ可動フィギュアシリーズ『デスクトップアーミー』とのコラボイベントを、2025年9月3日（水）より復刻開催することをお知らせします。
イベントでは、人気キャラクターである「シルフィーII」「ティタニア玄武」「ティタニア朱雀」が登場します。
詳細を見る :
https://cosmicbreak-universal.com/info/topic/events/20623
「ティタニア」シリーズ2体が登場する「デスクトップアーミーコラボガラポン」復刻！
2025年9月3日（水）より、コラボ限定ガチャ「デスクトップアーミーコラボガラポン」が復刻登場します。
メカデザイナー「Nidy-2D-」氏がデザインした「ティタニア玄武（CV:山田 麻莉奈）」と「ティタニア朱雀（CV:田中 音緒）」が、待望の再登場です！
デスクトップアーミーコラボガラポン復刻期間
2025年9月3日（水）メンテナンス後 ～ 2025年10月1日（水）メンテナンス前まで
詳細を見る :
https://cosmicbreak-universal.com/info/topic/contents/20629
コラボ復刻開催！ イベントに参加して「シルフィーII」をゲット！
2025年9月3日（水）より、『デスクトップアーミー』コラボイベントを復刻開催します！
イベントではデザイナー「BLADE」氏がデザインした「シルフィーII」を1体無料で入手できるほか、「エンジェルシューター」などのシルフィーII用強化パーツも手に入ります！
コラボ開催期間
2025年9月3日（水）メンテナンス後 ～ 2025年10月1日（水）メンテナンス前まで
シルフィーII
「SENTINEL GLORY」が提供するD-phone。
高いカスタム性を持ち、様々な形態へと姿を変えることが出来る。
通称「猫天使」と呼ばれており、その呼び名の通り気分屋な性格をしている。
CV：菅沼 千紗
詳細を見る :
https://cosmicbreak-universal.com/info/topic/events/20623
【予告】コラボ復刻イベントは今後も更新予定！
2025年9月17日（水）より、「デスクトップアーミー」コラボイベントを更新予定です！
続報は、『CosmicBreak Universal』公式サイトや公式SNSにてお知らせします。
ぜひこの機会に公式Xをフォローして、続報をお待ちください！
公式X :
https://twitter.com/CBU_JP
デスクトップアーミーとは
株式会社メガハウスのオリジナルコンテンツである武装美少女コレクションフィギュアシリーズです。
デザイナー「BLADE」氏や「Nidy-2D-」氏をはじめ有名イラストレーターがデザインを手がけたその愛らしい姿と、共通規格に伴う無限大のカスタマイズ性が人気を博しています。
公式サイト ：https://dt-a.jp
公式X ：https://twitter.com/desktoparmy_pd
CosmicBreak Universalとは
『CosmicBreak Universal』は、カスタマイズ可能なロボやヒューマノイドを駆使して、最大30人対30人の大規模対戦を楽しめるMMO対戦アクションゲームです。
同社が12年にわたって開発・運営を手掛けてきた「コズミックブレイク」をベースに、機能やキャラクタービジュアルのリファインに加え、ゲームバランスの大幅な調整、多言語化を施してサービスを展開しています。
◆『CosmicBreak Universal』サービス概要
タイトル：CosmicBreak Universal （コズミックブレイク ユニバーサル）
ジャンル：MMO対戦アクション
プラットフォーム：PC（Steam）
公式サイト：https://cosmicbreak-universal.com/
Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/1140620/CosmicBreak_Universal/
公式X：https://twitter.com/CBU_JP
(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.
(C)MegaHouse