ReFa初のPOP-UPイベント「ReFa MIRROR ME」開催決定！ ＠cosme TOKYO・OSAKA・NAGOYAで、“なりたいワタシ”に出会う体験を

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）が展開する美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2025年9月10日（水）より全国3都市の＠cosmeフラッグシップショップ（東京・大阪・名古屋）にて、期間限定のポップアップイベント「ReFa MIRROR ME」を開催いたします。

鏡の中の“なりたいワタシ”が、今日ここで見つかる

本イベントは「鏡の中の“なりたいワタシ”が、今日ここで見つかる」をテーマに、ReFaの多彩なヘアケアアイテムを実際に試しながら、自分にぴったりの製品に出会える体験型イベントです。

会場では、簡単な質問に答えるだけで理想のビューティータイプを診断できる 「MIRROR ME診断」を実施。診断結果に合わせて人気のドライヤー・アイロン・ブラシ・ヘアコスメ製品を自由に試せる体験ブースをご用意しています。

普段@cosme STOREでは取り扱いのない製品にも触れていただけるほか、以下の新製品も＠cosmeフラッグシップショップ限定で先行販売いたします。

また、ReFaをご愛用いただいているプロフェッショナルやファンの方々によるコメントを掲出した

「MY ReFa STORY」を展開。ReFaの世界観に共感しながら楽しめる空間となっています。

さらに、POP-UP会場では、来場者のSNS投稿によって参加できるキャンペーンや、購入者向けの特典もご用意。

ぜひこの機会にReFaならではの特別な体験をお楽しみください。

皆さまのお越しを心よりお待ちしています。

販売商品（一部）

以下の新製品をはじめ、ヘアブラシやミラーなどの一部アイテムは、カラーバリエーションも豊富にご用意しております。

リファミルクプロテインシャンプーロイヤル \3,300（税込）／500mL

リファミルクプロテイントリートメントロイヤル \3,300（税込）／500g

リファミルクプロテインアウトバストリートメントロイヤル \2,860（税込）／100g

リファハートブラシミニ \2,970 (税込)

カラー：ローズゴールド/シルバー/シャンパンゴールド

※各会場、数量限定で販売

リファハートミラー \2,860 (税込)

ケース付き

カラー：ローズゴールド/シルバー/シャンパンゴールド

POPUP開催スケジュール

【@cosme TOKYO】

開催日程：2025年9月10日（水）～9月16日（火）

開催場所：@cosme TOKYO 1階ポップアップスペース（東京都渋谷区神宮前1丁目14-27）

開催時間：11:00-21:00（店舗営業時間に準ずる）

【@cosme OSAKA】

開催日程：2025年9月17日（水）～9月23日（火）

開催場所：@cosme OSAKA ポップアップスペース（大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ 3F）

営業時間：10:30～20:30（店舗営業時間に準ずる）

【@cosme NAGOYA】

開催日程：2025年9月24日（水）～9月30日（火）

開催場所：@cosme NAGOYA ポップアップスペース（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 5F）

営業時間：10:00～21:00（店舗営業時間に準ずる）

【ReFa公式SNS】

Instagram https://www.instagram.com/refa_mtg/

X（旧Twitter） https://twitter.com/mtg_ReFa

TikTok https://www.tiktok.com/@refa_mtg

■ ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

『ReFa』ブランドサイト：http://www.refa.net/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/