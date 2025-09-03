【CPU性能 約125％アップ】Intel Atom(R) Amston Lakeプロセッサー搭載の小型CPUボードをリリース！

イノテック株式会社

イノテック株式会社（本社：横浜市港北区 代表者：大塚信行 以下イノテック）は、新製品としてIntel Atom(R) Amston Lake(x7000REシリーズ)プロセッサーを搭載した小型CPUボード「AX-1130」を新たに開発し、本日発表したことをお知らせいたします。

「AX-1130」(https://www.innotech.co.jp/products/innings/board/ax-1130/)は、高性能かつ低消費電力を兼ね備えたIntel Atom(R) Amston Lakeプロセッサーにより、ファンレス製品ながら従来のCore(TM)やXeon(R)クラスに匹敵する処理能力を実現しました。長期供給が可能な新世代Intel Atom(R)により、お客様の幅広いニーズにお応えし、高い信頼性を提供します。

イノテックの組込み向けCPUボードおよび産業用PCは、すべて「INNINGS（イニングス）」ブランドとして展開しています。これらの製品は、高い信頼性が求められる社会インフラ、医療、産業機器といった分野向けに、自社設計・国内製造にこだわった純国産モデルです。

新製品の特長をINNINGSの独自機能と併せてご紹介いたします。

■Intel Atom(R) Amston Lakeプロセッサー搭載

♦AX-1130

≪製品特長≫

- 弊社独自のRAS機能搭載- レガシィI/O(シリアル通信・GPIOなど)にも対応した豊富な拡張性- ファンレス

詳細仕様は下記URLをご参照ください。

https://www.innotech.co.jp/products/innings/board/ax-1130/

Intel(R) Amston Lakeプロセッサーとは

2024年にIntel(R)が発表した「Amston Lake」プロセッサーは、前世代の２倍となる最大8個のEコアを搭載しています。さらに、内蔵GPU「Intel(R) UHD Graphics」には最大32基の実行ユニットを備え、省電力でありながら優れた処理性能を発揮します。

最新のAmston Lake世代のIntel Atom(R)プロセッサーは、下位クラスのモデルでありながら、従来のSkylake世代Celeron(R)を最大125％上回る性能を発揮し、一部のベンチマークにおいては、Xeon(R)プロセッサーに匹敵するパフォーマンスを実現しています。

※ PassMark Software社「PerformanceTest」（Composite average）

※ Amston LakeはIBECC ONで測定

今回発表した「AX-1130」をベースとした産業用PCを、今年度中にリリース予定です。

このモデルには、従来の重量・サイズ・保守における制約を解決する新開発のUPS機能が内蔵されています。急な電圧低下や電源断といった課題を抱えているお客様は、ぜひお問い合わせください。

♦INNINGSの独自機能

INNINGS製品ではお客様からの声をもとに「ダウンタイムの最小化」や「保守費用の低減」をコンセプトにした独自機能を複数ご用意しています。

INNINGS HPはこちら！ :https://www.innotech.co.jp/products/innings/

＊１ INNINGS(R)は、社内設計・国内製造に拘り、品質と信頼性、長期供給などを実現した産業用組込みCPUボードおよび産業用PCに冠したイノテック社の登録商標です。

＜お問い合わせ先＞

イノテック株式会社 インテリジェントシステムソリューション本部

ISS 営業部 営業グループ PRチーム

お問い合わせURL：https://www.innotech.co.jp/products/innings/inquiry/

TEL：045-474-9015

FAX：045-474-9040

【イノテック株式会社について】

イノテック株式会社は、組込みシステム、半導体テストシステム、プローブカード、EDAソフトウェア、デジタルメディア関連製品、モデルベース開発、ロボットオートメーションサービス等、多岐にわたる製品を取り扱い、先端エレクトロニクス産業の成長および発展に貢献しています。

■本社 ：〒222-8580 横浜市港北区新横浜3-17-6

■代表者 ：大塚 信行

■設立 ：1987年

■資本金 ：10,517百万円

■上場市場：東京証券取引所プライム市場

■従業員 ：1,560名（連結）、212名（単体）

■URL ：https://www.innotech.co.jp