AtHeart、デビュー曲『Plot Twist』で中国のクーガウミュージック韓国チャート1位…グローバルK-POPシーンに新たな流れが！Spotifyのフォロワー560％・リスナー554％増加…

グループ AtHeart（エトハート） がデビュー曲『Plot Twist』で、新人グループとしては異例の成果を次々と叩き出している。

中国4大音楽プラットフォームのひとつである クーガウミュージック（Kugou Music） によると、AtHeartの1st EPであり、同名のタイトル曲『Plot Twist』が韓国チャート1位を記録した。これに加え、『Plot Twist』はQQミュージック韓国チャート、NetEase韓国チャートでもランキング入りを果たした。

それだけでなく、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム Spotify におけるフォロワーとリスナーの増加も爆発的だ。AtHeartはプレデビュー曲『Good Girl (AtHeart)』のリリースから1週間後と比べ、現在フォロワーは 560％増加、リスナーは554％の増加を記録している。

さらに、グローバル音楽ストリーミングプラットフォーム YouTube での人気も勢いを増している。AtHeartのデビュー曲『Plot Twist』は、音源が累計再生数 1500万回 を突破、ミュージックビデオも1500万回再生を突破し、“次世代グローバルアイコン”の名を世界に刻んだ。

さらにAtHeartはデビューと同時に ハリウッド・リポーター、ローリングストーン、MTV、NME など海外主要メディアからも注目を浴びた。熱い関心の中、AtHeartは ビルボードが選ぶ「今月のK-POPルーキー」 にも選定される快挙を成し遂げた。

『Plot Twist』は歌謡界での活躍を夢見るAtHeartが世界に向けて放った最初の羽ばたきだ。

予測不可能な流れの中で、自分自身をありのままに率直に見つめた少女たちの内面を、異なる色と感情を持つ5曲で表現している。小さな挑戦が大きな変化を呼び起こすように、AtHeartは無限の可能性を武器に、グローバルK-POPシーンに新たな潮流を生み出している。

【写真提供＝Titan Contents】

Follow AtHeart ：https://linktr.ee/atheart