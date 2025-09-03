秋田県由利本荘市矢島でブドウ作りに励み、昨年念願のワイナリーをオープンしたTOYOSHIMA FARM。今年は栽培が難しいとされる「ピノノワール」をあえて使用した、新酒「ヌーボー」に挑戦中！

詩の国秋田株式会社◆クラウドファンディング概要

念願のワイナリーで作った秋田のヌーボーを届けたい！～ふるさと矢島に恩返し～

食品や工芸品を中心に、厳選された秋田県産品の販路開拓を行う地域商社 詩の国秋田株式会社（代表取締役 伊藤 晋宏）が運営するECサイト「詩の国商店」は、クラウドファンディングプラットフォームCAMPFIRE内の「SCOP」にて、秋田県内の生産者と共同でプロジェクトを立ち上げ、生産者の取り組みを支援しています。プロジェクト第９弾は、秋田県由利本荘市でワイナリーを営むTOYOSHIMA FARMとコラボ。9月1日に公開し、目標金額\500,000に挑戦中です！

◆このプロジェクトで挑戦したいこと「アルモニ秋田ヌーボー」に使用される黒ブドウ「ピノノワール」

ヌーボーに使用する「ピノノワール（黒ブドウ）」の栽培に挑戦して7年が経ちます。うち5年間は思うようにいかず、失敗の連続でした。そのような中、成功した年に仕込んだスパークリングワイン「彩り」が大変好評をいただきました（現在は販売終了）。ポイントは、通常より早めに収穫したこと。そこからヒントを得て、ヌーボーでは珍しいピノノワールを使用し、さらに珍しい白ヌーボーに挑戦してみようと決意しました。

秋田の気候は湿潤なため、繊細なピノノワール栽培に不利とされています。スズメバチの被害や病気も多く、7年のうち収穫に成功したのはわずか2回。それでも諦めずに試行錯誤を重ね、今年はようやく順調な生育を見せています。たくさんの年月をかけて育てたブドウだからこそ、地元の皆さんをはじめ、多くの方に楽しんでいただきたい――。そんな思いを込めて、豊島さんはブドウ作りに、そして念願の自分のワイナリーでヌーボー作りに挑戦していきます！

◆「ヌーボー」への挑戦病気になってしまった「ピノノワール」

ヌーボーとは：

TOYOSHIMA FARMでは昨年、「アルモニ秋田 1st edition」というワインを手掛けました。今回お届けするのは、新たな挑戦となる「アルモニ秋田ヌーボー」です。 “ヌーボー”とはフランス語で「新しい」を意味し、特にワインの世界ではその年の「新酒」を指します。早摘みのブドウで仕込むため、フレッシュで軽やかな味わいが特徴です。季節のはじまりを祝うような味わいの矢島産ヌーボー。今回使用するのは、ヌーボーにはめったに使われることのない黒ブドウ「ピノノワール」です。2020年に栽培、抽出ともに成功したスパークリングワイン「彩り」から着想を得て、今回のヌーボーへ使用することにしました。さらに、豊島さんは、ローカルな手法で抽出する白の微炭酸スパークリングワインを得意としています。このことから、豊島さんらしさが溢れる、非常に珍しいピノノワールを使用した白ヌーボーを醸造することにしました。

ピノノワールへの挑戦：

ヌーボーに使用するピノノワールは世界的にも栽培が難しい品種と言われています。雨や病気に弱く、蜂が天敵であり、思うように育たない年も多いです。それでも、ワイン造りの理想を追い求め、さまざまな品種を試す中で、ピノノワールの栽培を成功させたいと挑戦を続けてきた豊島さん。ブドウ栽培には不利だと言われる秋田の地でピノノワールの栽培にはこれまで何度も挑戦し、苦しい思いをする日々が続いておりました。それでも理想のヌーボーを追い求め、自身のワイナリー初となる「アルモニ秋田ヌーボー」に挑戦します。現在、栽培しているピノノワールは順調な成長を見せています。９月の収穫までどうなるのかドキドキですが、無事収穫できるようにぜひ応援してください！

天敵のハチです↑◆ふるさとへの想い

厳しい自然や病害虫に阻まれながらも、豊島さんがブドウ栽培を続ける原動力はふるさとへの想いです。「私が農業を楽しむ姿を見て、子どもや地元の若者に魅力を感じてもらえたら。」と豊島さんは語ります。秋田県矢島地域でワイン用ブドウを育てる豊島さんは、不利とされる気候を逆手に取り、この土地ならではの味を強みにしたワイナリーを目指しています。



子どもや若者に農業の魅力を伝えたい想いから矢島の地域にこだわり、日当たりや水はけの良い畑、豊かな土壌、鳥海山の伏流水といった恵まれた環境を活かし、秋田県のワイン・食・観光の発展を見据えています。

