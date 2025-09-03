ファーストライト、共同リード投資家として、「信頼起点経営」を実現するソリューションを開発・運営する、コミューン株式会社のシリーズCラウンドに追加出資

ファーストライト・キャピタル株式会社

ファーストライト・キャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩澤 脩、以下ファーストライト）は、「信頼起点経営」を実現するソリューションを開発・運営するコミューン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：高田 優哉、以下コミューン）のシリーズCラウンドにて、共同リード投資家として追加出資しました。

今回の出資について

SNSやレビューサイトの普及により企業と個人の情報の非対称性は縮小し、モノやサービスの機能や価格だけでの差別化が困難になる現代において、顧客の「信頼」をいかに構築し、事業成長に繋げるかが、あらゆる企業にとって重要な経営課題となっています。また人材の流動性が高まる中、人的資本経営の観点からも、従業員との信頼関係の構築は不可欠です。

コミューンは、コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune」の開発・提供を通じて、企業と顧客・従業員との信頼関係構築を支援してきました。今後はさらに事業を進化させ、「信頼」の価値を定量的に可視化し、その構築から事業成果への転換までを一気通貫で支援するソリューション群を開発することで、「信頼起点経営」の社会実装を加速していきます。

私たちファーストライトは、シード期からの伴走を通じて、コミューンが卓越したリーダーシップのもと着実に事業を成長させてきた実績を高く評価しています。単なる事業拡張に留まらず、顧客・従業員と組織の関係性を再定義する「信頼起点経営」という新たな価値を創造する同社の挑戦に深く共感し、この度の追加出資を実行いたしました。

本出資に加え、弊社代表の岩澤がコミューンの社外取締役に就任し、「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」というビジョンの実現に向け、その持続的かつ非連続な成長を支援してまいります。

コミューン社 プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000342.000036356.html

ファーストライト・キャピタルについて

ファーストライト・キャピタルは、SaaS、AI、オートメーションなど、デジタル領域のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。日本の人口減少に伴う社会課題の解決に挑む、アーリーステージのスタートアップに対して、投資と成長支援を行っています。私たちは、世界の新産業を創造する「起業家と事業」の成長プロセスを、「リアルな事業経験」を基にリードし、投資先のビジョン実現をサポートしています。

会社名：ファーストライト・キャピタル株式会社

所在地：東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階

代表：代表取締役 岩澤 脩

設立：2018年2月16日

URL：https://firstlight-cap.com/