謎のお面ダンス集団「O-MENZ」 「岩下の新生姜(R)」とのコラボレーションが本日スタート！「岩下の新生姜ミュージアム」（栃木県栃木市）での限定グッズ・コラボフード・館内展示を開始

メンバー全員がお面を着用する謎のお面ダンス集団「O-MENZ」（オーメンズ／METEORA st.所属）は、岩下食品株式会社（本社：栃木県栃木市、代表取締役社長：岩下 和了、以下 岩下食品）の代表商品「岩下の新生姜(R)」とのコラボレーションを、本日9月3日（水）より開始いたしました。

岩下食品が運営する企業ミュージアム「岩下の新生姜ミュージアム」（栃木県栃木市）にて9月3日（水）から、9月29日(月)までの期間、O-MENZと岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ(R)」の描き下ろしコラボイラストを使用したコラボカフェ、コラボグッズ、コラボスタンディパネルの展示などを実施します。

さらに、9月26日（金）にはイオンモール佐野新都市（栃木県佐野市）にて「岩下の新生姜×O-MENZ 百戦錬磨コラボ回」を開催します。

O-MENZ×岩下の新生姜 コラボ概要

開催期間

2025年9月3日(水)～9月29日(月)

会場

岩下の新生姜ミュージアム

栃木県栃木市本町1-25

営業時間

施設 10:00～18:00

カフェ 11:00～18:00 (ラストオーダー17:30)

定休日

火曜日(祝日除く)、年末年始

※9月24日(水) 臨時休業

URL:

https://iwashita.co.jp/news/250827-o-menz/

O-MENZ×岩下の新生姜 コラボカフェ

館内カフェ「CAFE NEW GINGER (カフェニュージンジャー)」では、岩下の新生姜を使用したプレートメニューとドリンクの2品をご用意しました。

コラボ特典として、プレートにマルチシール、ドリンクにコースター(紙製)、2品共通でマーカーをプレゼントいたします。

期間中、トレーで提供する全メニュー (コラボメニュー以外も含む) にコラボデザインのランチョンマット (紙製) をお付けします。

フード、ドリンク、スイーツまで、岩下の新生姜を使用したカフェをどうぞお楽しみください。

◆O-MENZとイワシカちゃんの岩下の新生姜6種盛りプレート

O-MENZのメンバー5人とイワシカちゃんをイメージした、岩下の新生姜メニュー6種類を盛り合わせたプレート。ショートパスタ、ちくわ巻き、揚げナス、いなり寿司、厚揚げの生姜焼き、肉巻きなど、岩下の新生姜をさまざまに使用したメニューをまとめて味わえます。

メニュー名

O-MENZとイワシカちゃんの岩下の新生姜6種盛りプレート

税込価格

1,250円

プレート内容

・般若とイワシカちゃんのピリ辛パスタ （ペペロンチーノ)

・隈取とイワシカちゃんのウィンドミルちくわ巻き

・おかめとイワシカちゃんのジンジャードリンクにめっちゃ合う揚げナス

・狐とイワシカちゃんのハートいなり寿司

・阿形とイワシカちゃんのヘルシー厚揚げ生姜焼き

・O-MENZとイワシカちゃんのみんな大好き豚肉巻き

岩下の新生姜感

たっぷり

特典

マルチシール、箸マーカー

※特典に箸は含みません。



◆O-MENZとイワシカちゃんの魔法のニュージンジャードリンク

O-MENZと岩下の新生姜のコラボレーションを、混ぜると色が変わる不思議なドリンクで表現。 ピンクジンジャーシロップ (岩下の新生姜風味のピンク色のシロップ)とバタフライピーティーが層になったハーブドリンクに、岩下の新生姜レモンシャーベットをトッピングしました。 味も見た目も楽しめる、爽やかな味わいのフロートです。

※天然色素の青いハーブ 「バタフライピー」 を使用しています。(無着色・無香料・ノンカフェイン)

メニュー名

O-MENZとイワシカちゃんの魔法のニュージンジャードリンク

税込価格

650円

岩下の新生姜感

ほんのり

特典

コースター（紙製)、スプーンマーカー

混ぜるとドリンクの色が変わります

◆O-MENZとイワシカちゃんのなかよしランチョンマット

トレーで提供する全メニュー（コラボメニュー以外も含む） にコラボデザインのランチョンマット (紙製) をお付けします。

デザインは共通でB4とB5の2サイズあります。

※通常はトレーに敷いて提供しますが、敷かずにお渡しをご希望の場合はご注文時にスタッフまでお申し付けください。

O-MENZコラボメニューに使用している岩下の新生姜商品

・岩下の新生姜

・岩下の新生姜 華やかお寿司の素

・岩下の新生姜 たっぷり生姜焼きの素

・生姜たっぷり たたききゅうりの素

・岩下の新生姜入りペペロンチーノソース

・ピンクジンジャー（希釈用シロップ）

【数量限定】 イワシカちゃんとO-MENZのなかよしコラボグッズ

ミュージアムショップでは、O-MENZ×イワシカちゃん描き下ろしコラボイラストをデザインした「イワシカちゃんとO-MENZのなかよしコラボグッズ」を販売します。

アクリルキーホルダー、缶バッジ、マスキングテープ、クリアファイルセットの4アイテムがラインアップ。

アクリルキーホルダーと缶バッジは、キラキラ仕様の“当たり”入りです。

コラボグッズは、9月26日（金）にイオンモール佐野新都市 (栃木県佐野市)で開催する「岩下の新生姜 ×O-MENZ 百戦錬磨コラボ回」 会場でも販売します。

いずれも準備数がなくなり次第終了となります。

岩下の新生姜ミュージアム、「岩下の新生姜×O-MENZ 百戦錬磨コラボ回」 へ是非お越しください。

※岩下の新生姜オンラインショップでの取り扱いはありません。ご了承ください。

◆イワシカちゃんとO-MENZのなかよしアクリルキーホルダー

サイズ (約)

本体: 般若 H57×W65mm/ おかめ H60×W62mm/ 阿形 H54×W68mm/狐 H57×W63mm/隈取 H52×W60mm

フック: 全長50mm/内径15mm

透明アクリル3mm

種類

ランダム全10種/当たり含む

※当たりはキラキラ仕様 （ピンクラメ)

税込価格

1,100円

購入上限

おひとりさま1回のお会計につき10点まで

◆イワシカちゃんとO-MENZのなかよし缶バッジ

サイズ

直径55mm

種類

ランダム全10種/当たり含む

※当たりはキラキラ仕様 (ホログラム)

税込価格

500円

購入上限

おひとりさま1回のお会計につき10点まで

◆イワシカちゃんとO-MENZのなかよしマスキングテープ

サイズ

幅25mm

種類

全1種

税込価格

800円

購入上限

おひとりさま1回のお会計につき5点まで

◆イワシカちゃんとO-MENZのなかよしクリアファイルセット

内容

A4&A5クリアファイル 各1枚入り

種類

全1種

税込価格

1,300円

購入上限

おひとりさま1回のお会計につき5点まで

スタンディパネル展示

ミュージアム館内各所に、O-MENZ×イワシカちゃん描き下ろしイラストのスタンディパネルを展示。

展示物やアトラクションとあわせてお楽しみください。

般若@イベントステージ

阿形@ぬいぐるみの壁

隈取@世界一大きな岩下の新生姜

おかめ@新生姜の部屋

狐@ジンジャー神社

「O-MENZ×イワシカちゃん」 描き下ろしコラボイラスト

上段：般若 (O～menz♪) /おかめ（ゴクゴク）

中段：阿形(一緒にうたお♪)

下段：狐(いなりつくったよー!!) /隈取 (ブレイクダンスの決めっ!!)

「岩下の新生姜ミュージアム」施設概要

岩下の新生姜ミュージアムは、「岩下の新生姜(R)」をテーマにした展示・アトラクションが楽しめるピンクがいっぱいの施設。全メニューに岩下の新生姜を使用したカフェも併設。季節イベントやイワシカちゃんのグリーティングも開催（土日祝）。

所在地

〒328-0034 栃木県栃木市本町1-25

電話番号

0282-20-5533

開館時間

施設10:00～18:00

カフェ 11:00～18:00（ラストオーダー17:30）

※ライブ・イベント開催日は時間が変更になる場合がございます。

休館日

火曜日（祝日除く）、年末年始 ※その他臨時休館あり

入館料 無料

※ライブ・イベントは別途チケット料金がかかる場合があります。

アクセス

JR・東武線 栃木駅北口から徒歩12分

東北自動車道 栃木ICから15分

URL:

https://shinshoga-museum.com/

【9月26日】 「岩下の新生姜×O-MENZ 百戦錬磨コラボ回」

コラボ期間中のハイライトとして、O-MENZが全国を巡る武者修行フリーライブツアー「百戦錬磨（ひゃくせんれんま）」の岩下の新生姜コラボ回を9月26日（金）にイオンモール佐野新都市（栃木県佐野市）で開催。

当日は、O-MENZと岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ(R)」ちゃんのコラボステージ、イワシカちゃんグリーティング、コラボグッズの販売を予定しています。コラボステージの観覧、イワシカちゃんグリーティングの参加は無料です。

「岩下の新生姜×O-MENZ 百戦錬磨コラボ回」開催概要

開催日時：2025年9月26日（金）10:00～17:30

コラボステージ

１.13:00～14:00

２.16:00～17:00

1日2回、各回約60分

イワシカちゃんグリーティング

１.11:30～12:00

２.14:30～15:00

1日2回、各回約30分

※整理券の配布は予定しておりません。スタッフの指示に従って整列等のご協力をお願いいたします。

※イワシカちゃんとの記念撮影会は、時間の都合により参加いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。

物販

10:00～17:30

会場

イオンモール佐野新都市 1Fセントラルコート

栃木県佐野市高萩町1324-1

https://www.aeon.jp/sc/sanoshintoshi/

参加費

無料

URL:

https://iwashita.co.jp/news/250926-o-menz/

「イワシカ(R)」ちゃんプロフィール

岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ(R)」は、岩下の新生姜ミュージアム（栃木県栃木市）の人気コンテンツ「ジンジャー神社」を守る、狛犬ならぬ狛鹿。ツノが岩下の新生姜になっているピンク色のシカのキャラクターで、「岩下の新生姜(R)」をはじめ、岩下食品の商品パッケージやロゴなどでアイキャッチになっています。踊るのが大好きで、CMやSNSでも大活躍中！

▼公式キャラクター「イワシカ(R)」プロフィール紹介＆関連情報

https://iwashita.co.jp/news/iwashika_profile/

「岩下の新生姜(R)」とは

「岩下の新生姜(R)」は、やさしい辛味、爽やかな香り、シャキシャキッとした歯切れの良さが特長のさっぱりとした味わいの生姜の酢漬。土掛けを繰り返す独特な栽培方法により丹念に育てられた若採りの生姜を使用し、細長く、みずみずしく、爽やかな風味が楽しめる、「今までにない新しいタイプの生姜漬」という意味から名付けた岩下食品のオリジナル商品です。

斜めにスライスしたり、細いものはそのまま丸かじりしたり。ごはんのおとも、お酒のおつまみに、また、ヘルシーなおやつとしてもおすすめです。千切りやみじん切りなど用途に合わせて刻めば、料理素材としても大活躍。辛味がやさしく、甘味のない味付けはいろいろな料理に使いやすく、さまざまな形で毎日の食卓に手軽に使えます。

岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ(R)」が目印です。類似品にご注意ください。

▼「岩下の新生姜(R)」商品情報｜岩下食品

https://iwashita.co.jp/products/shinshoga/

O-MENZ

SNS発、メンバー全員がお面を着用する「謎のお面ダンス集団」。

メンバーは、左から 隈取、狐、般若(リーダー)、おかめ、阿形。

グループはプロのストリートダンサーで構成されており、TikTokを始めとしたSNSで総フォロワー数160万人超えを達成している。

ストリートダンスエンターテイメントを様々な角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに、自らを「謎のお面ダンス集団」と銘打って活動。アンダーグラウンドで磨かれたハイスキルなダンスと、和風のお面のミステリアスかつキャッチーなキャラクターが持ち味の唯一無二のグループである。

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@o_menz

■公式YouTubeチャンネル「O-MENZ OFFICIAL」

https://www.youtube.com/@o-menzofficial

■公式Instagram

https://www.instagram.com/o_menz_official/

■公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/o_menz_official