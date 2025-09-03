マセラティ、モデナの情熱と空の開放感を宿した３つの至高の腕時計

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が日本総輸入代理店を務める、イタリア・モデナ発の高級スポーツカーブランド「MASERATI（マセラティ）」は、2025年９月6日(土)より、3つの独立した新作ウォッチコレクションを日本で同時発売いたします。

登場するのは、澄み渡る空をテーマにした「Cielo（チェロ）」、スピードとエレガンスを融合した「Velocita（ベロチタ）」、機械式の鼓動を可視化した「Sfida Open Heart（スフィーダオープンハート）」の３モデル。それぞれが異なる世界観を持ちながら、ブランドの象徴であるトライデントを文字盤に宿し、マセラティらしいスタイル・技術・情熱を凝縮しています。

CIELO COLLECTION - SPECIAL EDITION

― 澄み渡る空のような開放感 ―

マセラティを象徴するアイコニックな色調「Cielo（空）」を大胆に文字盤に採用。

ガントーンケースとのコンビネーションが、洗練された都会的な印象を与えます。

スポーティでありながら、日常の装いにも映えるクロノグラフモデル。

CIELO COLLECTION - SPECIAL EDITIONR8873652004 / 価格：57,200円(税込)

・クロノグラフモデル（クォーツ）

・43mm PVDガンメタルサテン仕上げスチールケース

・タキメーターベゼル

・Cielo文字盤＋コントラストの効いたサブダイヤル

・蓄光インデックス＆針

・PVDガンメタルスチール製ブレスレット

（二重ポリッシュ＆サテン仕上げ）

・ねじ込み式ケースバック＆リューズ、防水性能10ATM

・スペシャルパッケージ付き

VELOCITÀ COLLECTION - MODENA EDITION

― スポーティエレガンスの頂点 ―

クロノグラフを搭載し、43mmケースの存在感と精密な計時機能を兼ね備えたコレクション。

特別仕様モデルが登場します。

VELOCITÀ COLLECTION - MODENA EDITIONR8873652001 / 価格：61,600円(税込)

・クロノグラフモデル（クォーツ）

・43mm サテン仕上げスチールケース

・アルミ製タキメーターベゼル

・ブルーサンレイ文字盤＋モデナイエローのディテール

・蓄光インデックス＆針

・スチール製ブレスレット（二重ポリッシュ＆サテン仕上げ）

・ねじ込み式ケースバック＆リューズ、防水性能10ATM

・モデナイエローのステッチを施した追加レザーストラップ

・スペシャルパッケージ付き

SFIDACOLLECTION - SPECIALPACK

― 機械式の鼓動を魅せる、エレガントな挑戦―

モデル名の“Sfida（挑戦）”が示す通り、伝統と革新を融合したオープンハート仕様の自動巻きモデル。シルバートーンケースとブルーサンレイ文字盤にギョーシェ＆クリスタル装飾を施し、唯一無二の存在感を放ちます。

SFIDACOLLECTION - SPECIALPACKR8823140013 / 価格：103,400円(税込)

・自動巻き三針（キャリバーMVT.M82S0）

・44mm スチールケース

・ブルーサンレイ文字盤＋ダイヤモンドインデックス

（G/H SI3 シングルカット）

・ステンレススチール製ブレスレット

・ネイビーブルーレザーストラップ付属

・防水性能10ATM

▼発売情報

発売日：2025年9月6日（土）

▼販売店舗

オンタイム渋谷ロフト店

オンタイム川崎ロフト店



▼オンライン販売

オンタイム・ムーヴ公式オンラインストア：https://store.ontime-move.watch/

H°M’S“WatchStore オンラインストア：https://www.hms-watchstore.com/



▼イベント情報

新作発売に合わせ、オンタイム渋谷ロフト店・川崎ロフト店の2店舗にて、マセラティポップアップショップをOPENいたします。



イベント期間：2025年9月6日（土）から9月28日（日）まで

イタリア・モデナの情熱とクラフトマンシップを体現するマセラティの新作ウォッチコレクションは、スピード・デザイン・技術を融合させた3つの個性豊かなモデルで、時計愛好家からファッション感度の高い方まで、幅広い層に向けた特別な時間体験を提供します。今回の日本上陸により、モデナ発のラグジュアリースポーツの世界を手元で感じていただけます。

▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL:03-6804-5201