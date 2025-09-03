【参加者募集！2025年9月29日(月)】自治体通信主催セミナー「自治体DXの次なる一手：次世代のデジタル環境構築」を開催します

イシン株式会社

イシン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、2025年9月29日(月)に自治体通信主催セミナー「自治体DXの次なる一手：次世代のデジタル環境構築」を開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202509-02?utm_source=20250902&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

近年、地方自治体では担い手不足が深刻となり、それに伴いAIの活用といったデジタルツールの活用が期待されており、総務省が「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック」の更新や自治体がガイドラインを作成する際のひな形を作成する方針を示す等、取り組みは更に加速することが見込まれます。一方、行政が積極的にAIを活用していくには、リスクへの対応方法を検討しておくことも肝要です。

今回『自治体通信』が主催するセミナーでは、全国の自治体のより一層のデジタル化やそれに伴うデジタル基盤の確保を目指し、AI活用のポイントから仮想化による運用負荷軽減まで、最新の取り組みの基礎となる情報をお届けいたします。

AI活用や、デジタル基盤確保に関心のある方は必見のセミナーとなります。この機会に、ぜひご参加ください！

■ 開催概要

（１）開催日時

2025年9月29日（月）14時00分～16時30分

（２）実施方法

ウェビナー形式（zoomウェビナー）

※動画は後日公開(申込者限定)

（３）参加対象

自治体関係者（地方公務員・議員）

（４）参加費

無料

（５）主催

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）

（６）協賛

日本ヒューレット・パッカード合同会社

（７）ご注意

自治体関係者限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加は

ご遠慮いただいております。

■ 講演内容（予定）

前半：AI活用

講演１.「ガバメントAIの推進について（仮）」

デジタル庁 戦略・組織グループ AI実装戦略総括班 主査 金野 雄太 氏

講演２.「Sparticle GBase On-premisesの活用事例」

Sparticle株式会社 共同創業者 取締役 CSO 湯 勁松 氏

Sparticle株式会社 営業部 部長 新井 典孝 氏

後半：仮想化

講演３.「自治体ＤＸの現状とクラウド時代の仮想化基盤」

滝川市 総務部 総務課 デジタル推進室 係長 宮本 季政 氏

講演４.「脱VMware注目のソリューション！簡単操作、低コストのHEP Morpheus VM Essentials」

日本ヒューレット・パッカード合同会社 データサービス事業統括本部 データサービス技術部 シニアテクノロジーアーキテクト 江川 学 氏

※講演タイトルや時間配分等が変更となる場合がございます。

■ 参加方法

下記からお申込みが可能です。

＜会社概要＞

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

イシン株式会社 事業統括本部 公民共創企画部

TEL ：03-5291-1580(代表)

Email：jt_webinar@ishin1853.co.jp