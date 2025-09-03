【荷主企業の物流実態調査】物流DXの情報収集、トップ3は「行政」「運送会社」「業界団体」。一方で4社に1社は「特に情報収集せず」。

株式会社Univearth

物流DXプラットフォーム『LIFTI』を運営する株式会社Univearth（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：谷口 臨太朗）は、荷主企業の物流業務従事者を対象に、「物流関連の情報収集源に関する実態調査」を実施しました。本調査は、変化の激しい物流業界において、企業が新しい技術やソリューションの情報をどこから得ているかを明らかにすることを目的としています。

調査の結果、主な情報収集源は「行政機関」（33.5%）、「取引のある運送事業者」（32.5%）、「所属している業界団体」（23.5%）であることが分かりました。一方で、25%の企業は「特に情報収集はしていない」と回答し、情報感度の二極化が鮮明となりました。

荷主企業の物流実態調査レポート2025 :https://www.lifti.jp/document/WhitePaper006- 物流関連の情報収集源として最も多かったのは「行政機関（国土交通省など）」で33.5%。法改正や補助金など、国の動向への関心の高さがうかがえる。- 次いで「取引のある運送事業者」が32.5%。現場に最も近いパートナーからのリアルな情報が重視されている。- 新しい技術を提供するはずの「ITベンダーやシステム開発会社からの提案」は 12.5% と低水準に留まった。- 最も深刻なのは、4社に1社にあたる 25.0% が「特に情報収集はしていない」と回答した点であり、業界の変化から取り残されるリスクを抱えている。- 調査主体： 株式会社Univerth- 調査期間： 2025年7月1日～7月20日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 荷主企業の物流業務従事者- 有効回答数： 200物流の効率化や環境負荷低減に関する新しい技術やソリューションの情報を、主にどこから得ていますか？（n=200、複数回答）

今回の調査結果は、多くの荷主企業の情報収集が、行政や既存の取引先といった、比較的受け身で得られる情報に偏っている傾向を示しています。自ら積極的に新しい技術やソリューションを探しにいくというよりは、既存のチャネルから入ってくる情報を待っている姿勢がうかがえます。

「特に情報収集していない」層が25%も存在することは、物流業界全体のDX推進における大きな障壁です。この情報格差は、数年後には企業の物流コスト、サービス品質、そして環境対応力における決定的な差となって現れる可能性があります。変化に対応するためには、既存の枠組みに囚われず、新たなテクノロジーを持つパートナーに積極的にアクセスしていく姿勢が不可欠です。当社が運営する『LIFTI』は、物流業務の効率化を支援するDXプラットフォームです。

