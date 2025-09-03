株式会社ダイニングイノベーションがグローバル人材に特化した採用管理プラットフォーム「Global Hub（グロハブ）」を導入

株式会社Linc

株式会社Linc（本社：東京都千代田区、代表取締役：仲 思遥、以下「当社」）は、株式会社ダイニングイノベーション（本社：東京都渋谷区、代表代表取締役社長：松宮 秀丈、以下「ダイニングイノベーション」)が、グローバル人材に特化した採用管理プラットフォーム「Global Hub（グロハブ）」を導入したことをお知らせいたします。

ダイニングイノベーションは、Global Hub（グロハブ）を活用することで、外国人採用の一元管理が実現し、スピード感のある採用フローの構築に成功しました。これらの成果を受け、今後も当社は両社連携による取り組みを強化してまいります。

■Global Hub（グロハブ）導入前の課題

外国人採用において在留カードや資格証明書、さらには日本に来た経緯なども確認する必要があり、扱う情報量が非常に多く、その結果、紹介数が増えるごとに管理が煩雑になり、運用に苦労していました。 グロハブ導入前の候補者管理については、メールやエクセルベースで社内コミュニケーションをとったり管理をしていましたが、扱う情報量も多いためか迅速な対応ができていませんでした。

■Global Hub（グロハブ）導入後の変化

グロハブ導入により、候補者の情報管理やこれまでの選考結果の情報がうまく蓄積できるようになってきたため、紹介会社との選考通過基準の目線合わせもスムーズにできるようになっています。結果としてより自社にマッチする人材と出会う機会も増えてきています。

また、チャット機能もあり、こちらから連絡してから時間を置かずに返信いただける場合も多く、「いかに早く会えるか」という点や面接後の迅速な返事といった、当社が重視している採用スピードの面でもグロハブと上手く調和していると思います。

■株式会社ダイニングイノベーション 白木様のコメント

エージェントとの連絡がチャット形式でできるので、非常にコミュニケーションコストが下がりました。細かいやり取りもメールより早く進むので、実務作業が捗り、助かっています。我々は数名規模の人材を採用している最中なので、細かい作業１つ１つの業務効率化の積み重ねが現場負担軽減に繋がります。我々とお付き合いのある人材紹介会社の中で取引がアクティブな会社さんとの情報は全てグロハブに移行できているので、基本的には採用活動に必要な全ての情報を集約することができました。

また、グロハブ経由からも書類選考・面接結果など含めて優秀な人材を紹介してくれている印象です。採用の目線が合ってきており、グロハブでのやりとりによってチューニングがしやすくなっています。

■株式会社Linc執行役員 Career事業部 杉田 純一のコメント

当社は、「日本に来て良かった」を最大化させるをミッションに、外国人材に特化した採用・定着支援の事業を行っております。ダイニングイノベーション様には、Global Hub（グロハブ）導入により

社内におけるスピード感のある採用活動を実現していただき、より良い人材をご紹介できる機会も増え、採用活動において着実に貢献できていること、嬉しく思います。事業拡大に伴い、今後益々外国人材の採用への期待が高まる中、Global Hub（グロハブ）を通じて即戦力性の高い優秀な外国人材とのマッチングを引き続きご支援していければと思っております。

■事例インタビュー全文はこちら

株式会社ダイニングイノベーション様

Global Hub（グロハブ）を導入することで、外国人採用の一元管理が実現。スピード感のある採用フローの構築に成功

https://www.linc-info.com/news/dining-innovation-interview/

◆株式会社Lincの概要

会社名：株式会社Linc

本社住所：東京都千代田区内神田1-7-4 晃永ビル4階

代表者：代表取締役 仲 思遥

主な事業内容：

外国人材の日本における教育・進学・就職など様々なライフイベントを支援するオンラインサービス

コーポレートサイト：https://linc-info.com

Linc Global Hub（グロハブ）サービスサイト：https://lp.linccareer.com

◆株式会社ダイニングイノベーションの概要

会社名：株式会社ダイニングイノベーション

本社住所：東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 ダイニングイノベーションビル

代表者：代表取締役社長 松宮 秀丈

主な事業内容：外食事業への投資、経営コンサルティング及び業態開発

コーポレートサイト：https://dining-innovation.com/ja/