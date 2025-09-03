SNS投稿でAmazonギフトがもらえる！Land Prime「応援サポーターズ」募集開始のお知らせー９月１日から

ネットプライム

「Land Prime」（ランドプライム）では、この秋より「応援サポーターズ」募集キャンペーンを

開始しました。

日頃のご愛顧に感謝するとともに、より多くの方にサービスを体験いただくためSNSを活用した

特別企画を実施します。





🌟 サポーターズとは？

「応援サポーターズ」は、Land Primeを実際に利用した感想やおすすめポイントをSNSに

投稿していただくプログラムです。





投稿していただいた方全員に Amazonギフト券500円分 をプレゼント。さらに追加特典や抽選企画もご用意しています。応募された後は自身のSNSに「サポーターに応募しました！これからの活動が楽しみです 」といった一言を 指定ハッシュタグ付きで投稿してみてください！

この投稿だけで すでに500円のAmazonギフトを獲得できます！



参加方法はとっても簡単！

Land Primeに会員登録（デモ口座もOK！）

１.「イベントページ」「ニュース速報ページ」など、Land Primeの

ページ画面をキャプチャー

２. SNSに「#LandPrimeサポーター」など指定ハッシュタグをつけて投稿

３. たったこれだけで参加完了！



💡 サポーターズの魅力

誰でも参加可能：デモ口座からでもOK！

全員ギフト確定：500円が必ずもらえる





「応援サポーターズ」は、参加すれば必ずAmazonギフトがもらえるお得なキャンペーンです。

すでに参加した方からは「SNSに投稿するだけだから気軽」「デモ口座でも応募できるのが嬉しい」と好評の声も届いています。

ぜひこの機会に「Land Prime応援サポーターズ」としてご参加ください！

詳細はイベントページ(https://www.landprime.com/promotion/supportersjp_promotion?language=ja_JP&utm_source=0903&utm_id=PR)をご確認ください。





ぜひこの機会に、LandPrimeの仮想通貨ニュース速報をご活用ください。

また、Land Prime に関する情報は、Land Prime Media(https://www.landprime.com/media/) でもご覧いただけます。



