SNS投稿でAmazonギフトがもらえる！Land Prime「応援サポーターズ」募集開始のお知らせー９月１日から
「Land Prime」（ランドプライム）では、この秋より「応援サポーターズ」募集キャンペーンを
開始しました。
日頃のご愛顧に感謝するとともに、より多くの方にサービスを体験いただくためSNSを活用した
特別企画を実施します。
🌟 サポーターズとは？
「応援サポーターズ」は、Land Primeを実際に利用した感想やおすすめポイントをSNSに
投稿していただくプログラムです。
さらに追加特典や抽選企画もご用意しています。
応募された後は自身のSNSに
「サポーターに応募しました！これからの活動が楽しみです 」
といった一言を 指定ハッシュタグ付きで投稿してみてください！
この投稿だけで すでに500円のAmazonギフトを獲得できます！
参加方法はとっても簡単！
Land Primeに会員登録（デモ口座もOK！）
１.「イベントページ」「ニュース速報ページ」など、Land Primeの
ページ画面をキャプチャー
２. SNSに「#LandPrimeサポーター」など指定ハッシュタグをつけて投稿
３. たったこれだけで参加完了！
💡 サポーターズの魅力
誰でも参加可能：デモ口座からでもOK！
全員ギフト確定：500円が必ずもらえる
「応援サポーターズ」は、参加すれば必ずAmazonギフトがもらえるお得なキャンペーンです。
すでに参加した方からは「SNSに投稿するだけだから気軽」「デモ口座でも応募できるのが嬉しい」と好評の声も届いています。
ぜひこの機会に「Land Prime応援サポーターズ」としてご参加ください！
詳細はイベントページ(https://www.landprime.com/promotion/supportersjp_promotion?language=ja_JP&utm_source=0903&utm_id=PR)をご確認ください。
ぜひこの機会に、LandPrimeの仮想通貨ニュース速報をご活用ください。
また、Land Prime に関する情報は、Land Prime Media(https://www.landprime.com/media/) でもご覧いただけます。
📖 この記事が気に入ったら、はてなブックマークもよろしくお願いします！
はてなブックマークする