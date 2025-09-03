話題の平成レトロ×ショートドラマ『平成みたいだ』が開設1ヶ月でフォロワー1.5万人 達成！

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、TikTokを中心に縦型ショートドラマ領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 岩佐 琢磨、以下「studio15」）との共同プロジェクトとして展開中のショートドラマ『平成みたいだ』において、7月18日の開設からわずか1ヶ月でフォロワー1.5万人を突破したことをお知らせします。

Z世代にも人気の平成レトロをテーマとしたショートドラマ

『平成みたいだ』は下記公式SNSアカウントからご覧いただけます。

Z世代を魅了するショートドラマをご覧になりたい方はぜひ、ご覧ください。

アカウント概要

・アカウント名：平成みたいだ

・配信プラットフォーム：TikTok、Instagram、YouTube、X、LINE VOOM

・投稿アカウント：

＜TikTok＞

https://www.tiktok.com/@heisei.mitaida

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/heiseimitaida/

＜YouTube＞

https://www.youtube.com/channel/UCBlxcyROZM4m3p0vVh8QJ8w

＜X＞

https://x.com/heiseimitaida

＜LINE VOOM＞

https://page.line.me/686apyfr

『平成みたいだ』とは

SNS総フォロワー320万人を超えるキャスト陣

Z世代の若手クリエイターたちが手がけるショートドラマ『平成みたいだ』は、平成初期の文化を再構築した「平成レトロ」×男子校ドラマ。

キャラ名は有名な平成のドラマをオマージュして山手線に由来、衣装は学ランで平成みたいなアクセサリーと、まるで当時のドラマのような世界観が、懐かしさと新しさを同時に呼び起こしています。

本作は、TikTokやInstagramなどのSNSを中心に展開されており、Z世代の共感と平成世代のノスタルジーの両方に刺さり、再生数はすでに累計1220万回を超えています。

令和の今、なぜ平成がバズるのか？共同プロジェクト会社のstudio15から誕生秘話も公開中

studio15株式会社より『平成みたいだ』誕生の背景に迫るストーリーも公開しています。

『平成みたいだ』誕生秘話はこちらから :https://note.com/studio15inc/n/n2548e97a4429

『平成みたいだ』監督・脚本の久保からコメント

久保軒松 from イケメンズ（改名予定あり）

「早速たくさんの方に見ていただけて嬉しいです！撮影の現場が毎回とても楽しくてこのメンバーでショートドラマを作れる事が幸せです！これからも平成×ショートドラマを日本、いや世界中の皆さんに見ていただけるように頑張ります！」

▼studio15（スタジオフィフティーン）について

2019年設立、所属クリエイター300組、総フォロワー約1.4億人を誇ります。美容・コスメ、ファッション、食品など300社以上のTikTokプロモーションを支援し、自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録。「BUMP」では話課金ドラマがランキング1位を獲得するなど、Z世代に響くコンテンツ制作を得意とするプロダクション/エージェンシーです。また、TikTok Shopの公式パートナープログラム3種に認定されています。（会社URL：https://studio15.co.jp/）

WOWOW会社概要

所在地：〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F

会社URL：https://corporate.wowow.co.jp/

設立：1984年12月25日

代表者：代表取締役 社長執行役員 山本 均

WOWOWは日本初の民間衛星放送局として、1991年4月1日有料放送事業を開始。現在「WOWOWプライム」 「WOWOWライブ」「WOWOWシネマ」の３チャンネルと動画配信サービス「WOWOWオンデマンド」を通じて、国内外の映画や音楽ライブ、海外ドラマ、世界のトップスポーツ、ステージ、アニメ、そしてオリジナルドラマなどのエンターテインメントを提供しています。