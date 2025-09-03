【Dior】グレタ・リーが纏ったオートクチュールドレスのサヴォワールフェールを公開
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Getty Images
【お問合せ先】
第82回ヴェネツィア国際映画祭にてグレタ・リーが着用した、ジョナサン・アンダーソンによるオートクチュール ドレスのサヴォワールフェールが公開されました。
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
グレタ・リーは、ブラックサテンとグリーンのオーガンジードレスを纏い、レッドカーペットに登場しました。
(C) Getty Images
#DiorSavoirFaire
＠Dior #Dior #ディオール
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir