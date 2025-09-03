英検(R)準２級プラスに対応！AIを活用した英語ライティング学習サービス『UGUIS.AI』

株式会社EduLab

株式会社EduLab（エデュラボ 本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：廣實 学）のグループ会社である株式会社教育測定研究所（代表取締役社長：西田 紀子、以下「教育測定研究所」）は、自然言語処理技術と生成AIを掛け合わせたAI自動採点ソリューションの技術を応用して開発した英語ライティング学習サービス「UGUIS.AI(https://uguis.ai/)」の英検(R)受験ライティング対策のコンテンツに、準２級プラスを追加いたしました。

◆英検(R)準2級プラスとは

英検(R)「準２級プラス」は、2025年度より、実用英語技能検定において準２級と２級の間のステップとして新設されました。学習者が準2級と2級の間にある高い壁を乗り越えるため、段階的な目標を提供する役割があります。

◆準２級プラスを学習コンテンツに追加した背景

準２級プラスは、新設級のため現時点で過去問もまだ１回分しかない等、受験対策の環境がまだ十分に整っておりません。受験者や学習指導者の皆様から「準２級プラス」対応のご要望を多数いただき、当社が提供する「UGUIS.AI(https://uguis.ai/)」において今回の対応版をリリースする運びとなりました。

◆開発にあたって

全国学力調査や国際的な学力調査をはじめ、様々な検定事業のテストを担う弊社のテスト開発の専門家チームが、公益財団法人 日本英語検定協会が公表している試験情報や問題例を独自に分析しました。

過去約２０年にわたる研究・蓄積したデータを活用し、準２級プラスに相当する問題形式や出題傾向を反映したコンテンツを実装いたしました。

今後も当社は、英語教育の現場に寄り添い、変化する試験制度や学習ニーズに即したサービスの提供を通じて、学習者と指導者の双方にとって価値ある学習環境の実現を目指してまいります。

■その他：新機能追加のご案内

◆「英語添削」履歴保存機能の追加

これまでは「英検(R)」「大学入試」の学習履歴を保存・確認できましたが、新たに「英語添削」の学習履歴も保存・確認できるようになりました。学校の宿題で作成した英作文や、ビジネスメールなどの過去の添削結果を振り返り、ブラッシュアップすることが可能となります。日々の学習や実務での活用履歴を一元管理できることで、毎日英文を書く習慣作りと、より効果的な振り返り学習をサポートします。

■UGUIS.AIのご利用・ご導入に関して

◆UGUIS.AI(https://uguis.ai/)とは

UGUIS.AI(https://uguis.ai/)は、AIが自動生成技術を活用して英語のライティング問題を自動で作成し、解答を即時に採点・添削する学習サービスです。フィードバックや質問機能で学習者をサポートするだけでなく、学習進捗を可視化する学習履歴の管理を通じて学習者の学習進捗を具体的に把握することが可能となります。児童・生徒をはじめとする学習者の学習の質と量を高めるとともに、教員の教材作成や採点業務の効率化にも役立ちます。

◆学校・企業など団体での導入を検討される方

今後は、さらに多様な学習スタイルに対応できるよう機能を拡充していくとともに、塾や学校などのグループ指導の現場でも活用いただける機能の開発を進めてまいります。英語学習者のニーズや教育現場の課題をもとに、英語力の向上に貢献するサービスづくりを目指しています。

◆個人でご利用される方

一定量付与されるポイントを使って無料でご利用いただくプランと、使い放題の有料プランの2種類を準備しております。

使い放題プラン（サブスクリプションプラン）は、1ヵ月980円（税込）から、12ヵ月まとめてのお支払いで安く使えるものまで４種類ご用意していますので、ご利用用途に併せたプランをお選びいただくことが可能です。

◆今後の展望

今後はより幅広い学習に対応した機能の追加、塾や学校の授業など集団での利用に役立つ機能の開発など、英語学習者の声や教育現場の課題を反映し、英語スキル向上につながるサービスを開発する予定です。

■当社グループについて

当社グループでは、AI技術を活用し、大規模テストの業務効率化や既存教材との連携などの取り組みを推進しております。

英語に限らず、様々な教科における学習教材との連携や、大規模採点の効率化など、多様なシーンでの活用が可能となります。自社事業等での活用などに関するご質問・ご相談は、以下お問い合わせURLよりお問合せください。

お問合せURL：https://www.jiem.co.jp/contact/

◆株式会社教育測定研究所について

「教育分野における正しい教育測定技術(テスティング)の研究および、その成果である正しいテスト法の流布・流通を通して、効果的な教育の実践、ひいては個人の能力の発展に寄与すること」を理念とし、「CASEC」、「英検Jr.(R)」、「英ナビ！」に代表される試験サービス、学習サービスを提供しています。また、国・地方公共団体などの試験実施団体より、学力調査事業の実施を受託するとともに、教育機関等に向け、システム・コンテンツ開発の受託、テスト分析・コンサルティングサービスを提供しています。

◆株式会社EduLabについて

EdTech（教育×テクノロジー）分野における新事業の開発・投資、教育ITソリューション・プラットフォームの提供、次世代教育の支援、スクールマネジメントなど、最新のラーニングサイエンスをベースに次世代の教育ソリューションを実現します。

※英検(R)︎および英検Jr.(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。「AI添削」について公益財団法人 日本英語検定協会による如何なる監修も指導も受けておらず、採点の品質について同協会から認められたものでは一切ございません。