QuickCEP、中国でGoogleと戦略的パートナーシップを締結

株式会社QuickCEP

～AIエージェントが日本ECにもたらす新しい成長機会～

グローバルでECソリューションを展開するQuickCEP（本社：シンガポール、日本支社：東京都中央区）は、

2025年、中国市場においてGoogleとビジネス提携を発表しました。

今回の提携はまず中国市場で始まりますが、日本市場でもすでに導入実績が広がっており、

日本のEC事業者にとっても大きな示唆を与える動きです。



◆提携の背景

世界的にAIの商用利用が加速するなか、中国のDTCブランドは以下の課題に直面していました。

・サイト訪問者のCVR（コンバージョン率）の低さ

・カスタマーサポートの人員負担

・多言語・多チャネル対応の遅れ

QuickCEPは、こうした課題を「AI × トラフィック基盤」で解決し、EC成長モデルを再定義します。



◆QuickCEP AIエージェントの主な機能

・販売チャットボット：隠れ営業マンとしてCVRを最大30％改善。

・クロスカテゴリー推薦：閲覧履歴に基づく関連商品の自動提案。

・全チャネル・多言語サポート：問い合わせの80％をAIが対応。英・独・仏・日などを5秒以内に翻訳し、世界100か国以上をカバー。

・マーケティング自動化：リターゲティングでCTRを35％改善、カゴ落ち復帰率27％超を実現。

Quick CEPはチャットボットにAIを搭載し、CDP（顧客DB）までオールインワンで提供。

◆実績

QuickCEPはすでに海外市場で高い成果をあげ、急成長を遂げています。

・CIDER（アパレルブランド）：CVR向上 15％ → 22％

・Levy（電動スクーターブランド）：顧客応答時間 2時間 → 45秒

・カスタマーサポート工数を30％削減し、スタッフをアップセル・リピート施策に集中投入

・顧客満足度96％、NPSは業界平均72％を大幅に上回る



◆中国越境ECブランドの日本市場進出を加速

今回の提携により、QuickCEPは 中国をはじめとする越境ECブランドの日本進出支援 をさらに強化します。

中国発のDTCブランドは世界で急成長を遂げており、日本市場への関心も年々高まっています。

QuickCEPは、Googleの広告ネットワークを活用したマーケティング支援と自社のAIサービスに加え、

・日本のカスタマーサポートに精通した日本人専任スタッフによる伴走支援

・現地市場に最適化したローカライズサービスの提供

・アライアンス企業との協業による、日本市場に合わせた販売促進と顧客獲得の支援

を組み合わせることで、越境ECブランドが日本での事業展開をスムーズに行えるよう全面的にサポートします。

これにより、以下の３点が可能となり、越境ECブランドの円滑な市場参入と早期成長を後押しします。

・日本語対応を含む多言語顧客サポート

・アライアンスを通じた販売促進と顧客獲得の支援

・顧客データを活かしたパーソナライズ体験の提供



◆日本市場での導入実績

QuickCEPは中国市場だけでなく、日本市場でも導入が進んでいます。

・PoPMart（ポップマート／中国発）：日本展開する公式ECに導入し、AIチャットを活用した顧客体験を強化。

・ADO（電動バイク／中国発）：公式ECにQuickCEPを導入し、カスタマーサポートの効率化と購買体験の改善を実現。

・アンプルール（化粧品メーカー／日本企業）：公式ECにAIチャット・レコメンド・販促ポップアップを導入。定期プラン解約防止とCVR向上に寄与。

これにより、QuickCEPはすでに日本の消費者体験に深く関わり、成果を出し始めています。



◆日本市場へ

今回のGoogleとのビジネス提携を契機に、QuickCEPは日本市場への本格展開を開始します。

海外で実証済みのソリューションを導入し、日本のDTCブランドだけでなく、越境ECブランドの日本進出を支援し、

「世界基準の成長」 を実現できるよう後押ししてまいります。

QuickCEPは今後、日本の中小から大手ECまで幅広く支援し、**「売上アップ × コスト削減 × 顧客体験強化」**を

同時に実現するパートナーとなることを目指します。



◆コメント

QuickCEP 日本支社代表 李 佳騏

「私たちQuickCEPは、これまで海外で積み上げてきた実績とGoogleとの強力な協業を通じて、日本市場に新しい価値を提供していきたいと考えています。

日本のDTCブランドは、すでに世界でも評価される魅力を持っています。

そこにAIとデータ活用の力を掛け合わせることで、グローバルで勝ち抜くための大きな推進力になると確信しています。

QuickCEPは単なるツール提供企業ではなく、ブランドと共に成長する“伴走者”でありたい。

これからの日本での挑戦に大きな期待を寄せています」。

QuickCEP Japan カスタマーサクセス責任者 志垣 宗紀

「AIエージェントの活用はグローバルで成果を生み出しており、日本市場でも同様に成長の鍵になると考えています。

私たちCSチームは、海外からの進出企業はもちろん、日本企業に対しても文化や消費者行動に合わせた伴走支援を行い、新しい成長機会を提供します」。





◆会社概要

会社名：株式会社QuickCEP

所在地：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン14F

代表者：代表取締役社長 李 佳騏

事業内容：EC事業者向けAIプラットフォーム（AIチャットボット、CRM、MA、CDP等）の提供

公式サイト：https://quickcep.co.jp/