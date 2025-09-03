Dreame、人気ロボット掃除機など最大65％OFFのキャンペーン実施 ー楽天スーパーSALEで9月11日（木）までー

Dreame Technology Japan株式会社

高速デジタルモーター性能世界トップクラス、急成長を遂げるスマート家電の総合メーカーDreame Japan（ドリーミー・ジャパン）株式会社（東京都中央区）は、「楽天スーパーSALE」の開催に合わせて、2025年9月4日（木）から9月11日（木）まで、Dreame楽天市場店にて人気ロボット掃除機などが最大65%OFFとなるセールキャンペーンを実施します。また、対象ロボット掃除機の購入と、追加1円のお支払いで人気ドライヤーをプレゼントする特別キャンペーンも実施します。さらに、セール期間中は、「L40 Ultra AE」「D20 Pro Plus」「D20 Pro」「Pocket Uni」「Glory Uni」などの人気商品購入時に、楽天ポイント25倍分を獲得できます。

なお、楽天モバイルご契約者様を対象とした、先行セールも2025年9月3日（水）から実施します。

■Dreame楽天市場店 楽天スーパーSALEの概要

● 開催期間：2025年9月4日（木）20:00～9月11日（木）01:59

※2025年9月3日（水）20:00～9月4日（木）19:59の期間、楽天モバイルご契約者様を対象とした先行セールも開催します。楽天モバイルご契約者様は、スーパーSALE開始前に、同じ価格で人気商品を購入できます。

● 開催会場：Dreame楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/）

● セール内容：

1）Dreameの人気ロボット掃除機などが最大65%OFF、新製品「L40s Pro Ultra」もセール実施中

2）対象ロボット掃除機の購入と、追加1円のお支払いで人気ドライヤーを先着プレゼント

※プレゼント製品について、いずれも数量限定のため在庫がなくなり次第、終了となります。

● セール対象製品（一部抜粋）：

L40s Pro Ultra

セール価格：122,900円（税込） 38%OFF

製品特徴：

・19000Paの強力吸引

・段差40mmまで乗り越え

・モップ&ブラシ伸長可能、隅々まで届く

製品：https://bit.ly/3UV1U78

L10s Ultra Gen2

セール価格：59,800円（税込） 63%OFF

製品特徴：

・10,000Pa強力吸引

・5way全自動で吸引&水拭き、モップ洗浄&乾燥、ごみ自動収集、

水拭きへの給水・洗剤を自動投入

・トライカットブラシを搭載で髪の毛やペットの毛も絡まない、お手入れが簡単

製品：https://bit.ly/47Rm1dR

X30 Ultra

セール価格：84,880円（税込） 65%OFF

製品特徴：

・ベースステーション自動洗浄

・モップの60℃温水自動洗浄&熱風モップ乾燥

・双方向通話見守りカメラ付き

製品：https://bit.ly/4nc722M

L10s Plus SE

セール価格：36,800円（税込） 57%OFF

製品特徴：

・吸引・水拭き両用

・全自動ごみ収集、最大90日間ゴミ捨て不要

・7mmまでモップ自動リフトアップ、カーペット掃除に最適

製品：https://bit.ly/41uq2B7

H12 Pro FlexReach

セール価格：39,800円（税込） 43%OFF

製品特徴：

・コードレス水拭き掃除&吸引掃除2Way仕様

・180°フラット構造で家具の下など低い空間のお掃除にも便利

・18,000 Paの強力な吸引力で、水拭きしながらごみを徹底掃除

製品：https://bit.ly/3HUCDHc

● ＋1円で人気ドライヤープレゼント！特別キャンペーン：

楽天スーパーSALE（先行セール含む）の期間中、Dreame楽天市場店にて対象製品を購入すると、人気ドライヤーが追加1円で貰えるキャンペーンも実施します。

・「L40s Pro Ultra」または「X50 Ultra」ご購入

→追加1円でドライヤー「Pocket」（メーカー希望小売価格：39,800円税込）をプレゼント

（先着80名）

・「L10s Ultra Gen2」または「L10s Plus SE」ご購入

→追加1円でドライヤー「Glory」（メーカー希望小売価格：12,870円税込）をプレゼント

（先着80名）

・「X30 Ultra」または「L20 Ultra Complete」ご購入

→追加1円でドライヤー「Gleam」（メーカー希望小売価格：16,800円税込）をプレゼント

（先着100名）

※ドライヤープレゼントをご希望の方は、必ず「まとめて購入」で「プレゼント用ドライヤー」にチェックを入れてお手続きください。未チェックの場合はプレゼント対象外となります。

【Dreame Technologyについて】

2017年に設立された革新的なコンシューマー製品メーカーのDreame Technologyは、「ハイテクノロジーを、もっと毎日の生活へ」というビジョンのもと、ハイテクノロジーのスマート掃除機をはじめとしたスマート家電の研究開発、製造、販売を行うグローバル企業です。現在、中国、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界100以上の国と地域で展開。日本においてはスマート家電ブランドとして、水拭き掃除機、ロボット掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどの製品を通して皆様に、ハイテクノロジーが自然に溶け込んだ日常生活をご提案して参ります。ドリーミーの強みは業界トップの高速デジタルモーター技術をはじめ、流体力学、SLAM（リアルタイム位置検知及びマッピング）アルゴリズムなど数々の領域における高い技術力です。 これを実現するため全社員の7割以上を研究開発人材としており、年間に投じる研究開発への投資費比率は約7%に達するなど、業界水準をはるかに上回るレベルで、研究開発に力を入れています。また2024年5月時点で世界中で4,455件出願特許があり、2,500件の特許を取得していることも、ドリーミーの技術力を証明しています。

●公式日本語サイト ：https://www.dreametech.jp/

●公式LINE ：https://lin.ee/dHVByPZ

●公式X ：https://twitter.com/dreamejapan

●公式Instagram ：https://www.instagram.com/dreametech_japan

●Amazon公式ショップ ：https://amzn.to/4fMv9l6

●Dreame楽天市場店 ：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/

●DREAME公式ヤフー店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/