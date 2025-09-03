【SHANLING】ネットワークストリーミングデバイス「SM1.3」最新ファームウェアアップデートのお知らせ【株式会社MUSIN】
version1.68
この度、株式会社MUSIN取り扱いブランド「SHANLING」のネットワークストリーミングデバイス「SM1.3」の最新ファームウェアアップデート情報を公開しましたので、お知らせいたします。
つきましては、株式会社MUSIN公式ホームページ内の製品アップデート情報をご確認ください。
以下、ファームウェアアップデートの詳細になります。
SHANLING SM1.3(v1.68)
・Eddict Controllerアプリの接続と安定性を向上させました。
・スワイプダウンメニューのアイコンを長押しすることで、
各設定項目に直接アクセスできるようにしました。
・Apple music使用時のUIの見え方を調整しました。
・Wi-Fiネットワークの検索を最適化しました。
・スタートアップアニメーションを最適化しました。
・その他細かなバグの修正や最適化を行いました。
※Eddict ControllerはAndroid版V1.0.79 / iOS版V1.1.6が必要です。
アプリのアップデートはApp Storeでご確認ください。
SM1.3製品ページ :
https://musinltd.com/desktopaudio/1063.html
ファームウェアアップデートページ :
https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=1092
取り扱い元
●株式会社MUSIN
https://musinltd.com(https://musinltd.com)
●公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A47RGP1RZBUCT(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A47RGP1RZBUCT)
●公式ダイレクトショップ
https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)
●公式LINEアカウント
https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)