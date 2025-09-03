【中級者向け】“Excelのプロ”から学ぶ！eラーニング「前後編でじっくり学ぶ、Excel関数シリーズ（全22回）」販売開始

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、普段からExcelを使用している中級者の方を対象にeラーニング「前後編でじっくり学ぶ、Excel関数シリーズ（全22回）」の販売を開始しました。



前後編でじっくり学ぶ、Excel関数シリーズ（全22回）（eラーニング）

Microsoftが提供する表計算ソフト「Excel」。データの加工、集計、データ分析など、これまでにご自身で調べたり、先輩から習ったりしながら必要に応じて知識・技術の習得をされてきた方も多いのではないでしょうか。そこでC&R社ではExcelの関数に焦点を当てたeラーニングの販売を開始します。本eラーニングでは、前編で当該関数の基本を、後編で活用方法や関連関数・関連機能での実現方法を学ぶ内容になっています。Excelの機能をさらにじっくり学びたい方におすすめの内容です。ぜひご活用ください。 ・VLOOKUP関数【前編】(0:50:53)・VLOOKUP関数【後編】(0:58:28)・IF関数編【前編】(0:51:57)・IF関数編【後編】(0:48:10)・COUNTIF関数編【前編】(0:52:41)・COUNTIF関数編【後編】(0:56:00)・ROUND関数編【前編】(0:51:30)・ROUND関数編【後編】(0:50:37)・DATE関数編【前編】(0:55:15)・DATE関数編【後編】(0:53:23)・DATEDIF関数編【前編】(0:51:27)・DATEDIF関数編【後編】(0:51:53)・TIME関数編【前編】(0:50:33)・TIME関数編【後編】(0:54:21)・文字列操作関数編【前編】(0:57:06)・文字列操作関数編【後編】(0:50:29)・必要なデータを取り出す関数編【前編】(0:53:50)・必要なデータを取り出す関数編【後編】(0:51:38)・表の作成に使える関数編【前編】(0:46:36)・表の作成に使える関数編【後編】(0:57:46)・データベースや表作成に使える関数編【前編】(0:57:17)・データベースや表作成に使える関数編【後編】(0:56:01)<こんな方におすすめ>・普段Excelを使っている中級者・Excelでデータ集計をしている方・Excelの機能についてさらにじっくり学びたいとお考えの方

■受講価格

48,400円（税込）

※購入後90日間視聴可能



■登壇者

古澤 登志美（ふるさわ・としみ） 氏

株式会社ワンズ・ワン代表取締役。2001年、パソコン出張サポート業を起ち上げ、同時にIT系セミナー講師としても活動を開始。Excelを始めとしたOfficeアプリの他、ホームページ作成や画像処理など、初心者にもわかりやすく伝えることを得意とする。現在はIT活用支援を中心に、中小企業向の生産性向上に向けたコンサルティングを行っている。2017年、中小企業診断士登録。2021年ITコーディネータ認定。

＜主な著書＞

『Excelパワークエリではじめるデータ集計の自動化』（インプレス刊／https://amzn.to/3JaKCwQ）

『Excelパワーピボットで極める一歩先の集計・分析』（インプレス刊／https://amzn.to/3vPBnyU）



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。



