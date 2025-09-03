猛暑の休日、お出かけは「朝のうちに」が4割　外出しないことは「涼しくて快適」「心身を休めるよい機会」と肯定的

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「猛暑の休日の過ごし方に関する調査（2025年）」を実施しました。記録的な残暑が続く中、休日をどのように過ごしているのでしょうか。今回は、猛暑の休日について、「休日の行動」「外出する時間帯」「外出する理由」「利用する屋内施設」「自宅での主な過ごし方」「自宅で過ごすことについての考え」について聴取しました。





猛暑の休日は、「必要な用事があるときだけ外出する」が最も多く45.1％、次いで「外出はするが時間帯や場所を選ぶ」が25.1％。 猛暑日の外出に対して慎重な姿勢を持っていることがうかがえる。

50～60代は「必要な用事があるときだけ外出する」が半数を占める。＜図1＞

外出する時間帯は、暑さが本格化する前にお出かけする人が多く、「朝のうち（～11時頃まで）」が42.2％。

40～60代は「朝のうち（～11時頃まで）」に外出する人が4～5割と高め。＜図2＞

外出理由は、「買い物やレストラン、美容院など必要な用事や予約した予定があったから」（47.6%） が最多で、特に女性が多い。＜図3＞

猛暑の休日に利用する屋内施設は「スーパーマーケット、ドラッグストアなど」（55.5％）と「ショッピングセンター、ショッピングモール」（40.3％）がTOP2。＜図4＞

猛暑日の自宅での過ごし方は、「インターネット、SNSの閲覧」（45.9%）がトップ。次いで「テレビ番組の視聴」「動画配信サービスの視聴」が続き、上位3項目はテレビやスマホなどの画面を見るものがあがる。

次いで「昼寝や寝だめなどでゆっくり体を休める」「掃除、片付け、洗濯」が続く。＜図5＞

猛暑日に自宅で過ごすことへの考えは、「涼しくて快適なので良いと思う」「ゆっくりと心身を休める良い機会だと思う」が4割台で、ポジティブな意見が多い。＜図6＞

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2025年8月29日（金）～31日（日）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

