月額5万円からデザイン頼み放題の「サブスククリエイト」導入企業150社突破！【1ヶ月からご利用可能】でもっと使いやすくなりました

サブスククリエイトとは

サブスククリエイト合同会社

「サブスククリエイト」は、月額定額で幅広いデザイン制作を依頼できるデザインのサブスクサービスです。チラシやポスターなどの印刷物から、バナーデザイン、LPやWebサイトの制作まで、企業に必要なクリエイティブをトータルにサポートします。

プラン内容

スタンダードプラン（月額7万円）

印刷デザイン、ロゴデザイン、Webデザイン、コーディング、簡易動画編集まで対応。クリエイティブ制作全般を依頼したい方に最適。

その他チラシなどの印刷物のみ対応のライトプラン（5万円/月）や、もっとwebサイトの改善までサポートして欲しい方向けのプレミアムプラン（14万円/月）もお選びいただけます。

※すべてのプランで 時間上限なし／1ヶ月単位で契約可能 です。税別価格表記となります。

サービスサイトから問い合わせる :https://subsc-create.jp/

選ばれる理由

1.稼働時間の上限なし

「月20時間まで」といった稼働時間の制約がなく、修正も無制限。

制作は1案件ずつになりますが、「この案件を確認している間、次の案件を進めて！」といった柔軟な対応もOKです。

2.契約期間の縛りなし

従来は6ヶ月契約が必須でしたが、現在は 1ヶ月単位で契約可能になりました。必要な時だけ柔軟にお使いいただけるので、長期契約のリスクもありません。

3.クリエイティブの構成やコーディングまでカバー

デザイナーだけでなく、エンジニアやマーケターも在籍。クリエイティブの企画から、サイトへの実装・公開までワンストップで対応可能です。

こんな企業様にご利用いただいています

- 人材不足に悩む地方の広告代理店 様- 店舗数が増えてきた飲食店舗経営者 様- ミニマム人数で創業したばかりのスタートアップ企業 様

など、多様な業種の中小企業や店舗から導入いただいています。

導入企業150社突破の背景

「社内にデザイン人材がいない」「外注は高額で使いづらい」といった中小企業の課題に応える形で導入が拡大し、150社を突破しました。今回の契約条件改定（6ヶ月→1ヶ月契約可能）により、さらに利用しやすいサービスとして支持が広がっています。

お気軽にお問い合わせください

お名前とメールアドレスのみで資料請求いただけます。

しつこい営業もありませんので、お気軽にフォームよりお問い合わせください。

サービスサイトから問い合わせる :https://subsc-create.jp/

会社概要

運営会社：サブスククリエイト合同会社

代表者 ：小山 みなみ

設立 ：2024年8月6日

事業内容：定額デザイン事業、マーケティング支援事業

URL ：https://subsc-create.jp/