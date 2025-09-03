スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜「ジョブ別 ゾディアック&マジカルキャット確率アップスペシャルガチャ」販売！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2025/9/3(水)に「ジョブ別 ゾディアック&マジカルキャット確率アップスペシャルガチャ」の販売、および「清涼！ぽせいどんスクール」の開催などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「ジョブ別 ゾディアック&マジカルキャット確率アップスペシャルガチャ」販売中！

期間限定武器「ゾディアック」と「マジカルキャット」が確率アップ！

ジョブ別ガチャで、アストレア大陸でも活躍する強力な期間限定武器を手に入れよう！

[期間] 2025/9/10(水)10:59まで

■「清涼！ぽせいどんスクール」開催中！

限定素材を集め「ポセイドンの兜-海神-」を含むポセイドン装備などを製作＆レアランクアップしよう！

「ポセイドン-海神-/-海-」装備は、潜在能力解放が可能なので要チェック★

[期間] 2025/9/16(火)23:59まで

■アストレア大陸シナリオ16章「アータル遺跡」解放！

一行の行く手を阻む神官リシテア。幼い少女が神官として従っている理由とは？

溶岩の流れる遺跡を進み、神官たちの秘密に迫れ！

育成クエストでは「ロキのカケラ(水)」と新たなキャラ強化素材が登場！

グロウギア強化ボーナスの上限解放にも注目です。

■「アストレア 素材ドロップ&取得上限3倍キャンペーン」開催中！

アストレア大陸実装5周年を記念して素材のドロップ数と取得上限が普段の3倍にUP！

この機会に集中強化しよう！

[期間] 2025/9/10(水)4:59まで

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.