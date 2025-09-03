デスクトップAIアシスタント『ちょこざい』クローズドβ参加者募集開始！Googleカレンダー連携での予定管理機能とカスタム可能なキャラクターを搭載

株式会社Pictoria

AIキャラクター事業を展開する株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下 Pictoria）は、デスクトップAIアシスタント『ちょこざい』のクローズドβ参加者の募集を2025年9月3日（水）より開始します。ちょこざいはGoogleカレンダー連携、キャラクターとの会話体験などを組み合わせ、日々のPC作業を楽しく効率化します。

■ちょこざいについて

ちょこざいは、あなたのデスクトップに小さなAIキャラクターが駐在し、日々の作業をサポートしたり、時には雑談相手になったりする、新しい形のAIアシスタントです。

- “カレンダー連携”：Googleカレンダーと連携して予定の確認・追加（※順次開放）・定期リマインドでサポート- “キャラと過ごす”：png画像をアップロードするだけであなただけのアシスタントを作成可能。表情・ポーズの変化を楽しめます。※AI画像生成に関する技術・ツールについては一切使用しておりません。デフォルトキャラとして「ちょこネン」を搭載。- “あなたを覚える”：会話履歴を要約して記憶（削除可）。話せば話すだけあなたのことを学習します。- “画面を読む”：画面スクリーンショットから今している作業を把握し、次の一手を提案（オン・オフ切替可）- マルチOS：Windows 10以降／macOS 12以降（Apple Silicon）対応

公式WEBサイト：https://chocoz.ai/

公式X：https://x.com/Chocoz_AI

β版応募フォーム：https://forms.gle/tFCRGXATCX9oq1dQ7

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

■クローズドβテストについて

正式リリースに先立ち、アプリの機能改善や品質向上を目的としたクローズドβテストを実施いたします。 テスターの皆様には、実際にちょこざいをご利用いただき、操作感や機能に関するフィードバック、改善点のご提案など、率直なご意見をいただきたいと考えております。

【クローズドβテスト概要】

- 募集期間：9月3日（水）18時～9月10日（水）23時59分- 対象OS：Windows 10以降 / macOS 12以降（Apple Silicon）- 目的：機能改善／品質向上のためのフィードバック収集- 応募フォーム：https://forms.gle/tFCRGXATCX9oq1dQ7（応募多数の場合は抽選）

多くの方にお試しいただきたく、皆様からのご応募を心よりお待ちしております。

■今後の見通し（抜粋）

取材のご案内

- 連携先の拡充（ToDo／メール等）- キャラクタースタイルの公式パック提供

オンライン／対面デモ・撮影が可能です。希望日時・取材テーマをご連絡ください。

contact@pictoria.co.jp <取材窓口>

■株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社Pictoria

・所在地：東京都港区赤坂

・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人

・創業年：2017年12月

・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc