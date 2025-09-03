デスクトップAIアシスタント『ちょこざい』クローズドβ参加者募集開始！Googleカレンダー連携での予定管理機能とカスタム可能なキャラクターを搭載
AIキャラクター事業を展開する株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下 Pictoria）は、デスクトップAIアシスタント『ちょこざい』のクローズドβ参加者の募集を2025年9月3日（水）より開始します。ちょこざいはGoogleカレンダー連携、キャラクターとの会話体験などを組み合わせ、日々のPC作業を楽しく効率化します。
■ちょこざいについて
ちょこざいは、あなたのデスクトップに小さなAIキャラクターが駐在し、日々の作業をサポートしたり、時には雑談相手になったりする、新しい形のAIアシスタントです。
- “カレンダー連携”：Googleカレンダーと連携して予定の確認・追加（※順次開放）・定期リマインドでサポート
- “キャラと過ごす”：png画像をアップロードするだけであなただけのアシスタントを作成可能。表情・ポーズの変化を楽しめます。
※AI画像生成に関する技術・ツールについては一切使用しておりません。
デフォルトキャラとして「ちょこネン」を搭載。
- “あなたを覚える”：会話履歴を要約して記憶（削除可）。話せば話すだけあなたのことを学習します。
- “画面を読む”：画面スクリーンショットから今している作業を把握し、次の一手を提案（オン・オフ切替可）
- マルチOS：Windows 10以降／macOS 12以降（Apple Silicon）対応
公式WEBサイト：https://chocoz.ai/
公式X：https://x.com/Chocoz_AI
β版応募フォーム：https://forms.gle/tFCRGXATCX9oq1dQ7
※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。
■クローズドβテストについて
正式リリースに先立ち、アプリの機能改善や品質向上を目的としたクローズドβテストを実施いたします。 テスターの皆様には、実際にちょこざいをご利用いただき、操作感や機能に関するフィードバック、改善点のご提案など、率直なご意見をいただきたいと考えております。
【クローズドβテスト概要】
- 募集期間：9月3日（水）18時～9月10日（水）23時59分
- 対象OS：Windows 10以降 / macOS 12以降（Apple Silicon）
- 目的：機能改善／品質向上のためのフィードバック収集
- 応募フォーム：https://forms.gle/tFCRGXATCX9oq1dQ7（応募多数の場合は抽選）
多くの方にお試しいただきたく、皆様からのご応募を心よりお待ちしております。
■今後の見通し（抜粋）
- 連携先の拡充（ToDo／メール等）
- キャラクタースタイルの公式パック提供
取材のご案内
オンライン／対面デモ・撮影が可能です。希望日時・取材テーマをご連絡ください。
contact@pictoria.co.jp <取材窓口>
■株式会社Pictoriaについて
株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。
創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。
■会社概要
・会社名：株式会社Pictoria
・所在地：東京都港区赤坂
・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人
・創業年：2017年12月
・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/
・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc