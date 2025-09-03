２０２５年９月３日

いずみ会

「第３４回TOKYOコレクションフェア２０２５」開催のお知らせ

９月１２日（金）から９月１４日（日）までの３日間、東京都有楽町の東京交通会館１２階において、いずみ会主催の「第３４回TOKYOコレクションフェア２０２５」が開催されます。

いずみ会はコイン・紙幣・切手・テレホンカードなどの収集と普及を目的とした国内の業界団体です。いずみ会の主催する当催事も国内外の貨幣や切手などの販売業者が多数参加して開催を続けてきまして、おかげさまで３４回目を迎えました。

本年は大阪万博も開催となり、連日盛況のにぎわいです。そして万博の記念貨幣も発行され大人気となっております。ミャクミャクの記念500円硬貨の人気はニュースでも取り上げられるほどになりました。収集家だけでなく一般の方々にまで収集熱が拡がった事は喜ばしいことであると思います。また同時に我々販売団体も、お客様のご期待に添えるような活動をしなくてはならないと感じております。

今回の「第３４回TOKYOコレクションフェア２０２５」では日本貨幣商協同組合ならびに日本郵便切手商協同組合の後援を受け、国内外４３社が出店いたします。

普段一般の目に触れることのない、世界中の稀少な品々が一堂に会する展示即売会です。是非お立ち寄りください。

＜開催概要＞

第３４回TOKYOコレクションフェア２０２５

日時：２０２５年９月１２日（金）１１時～１８時

２０２５年９月１３日（土）１０時～１８時

２０２５年９月１４日（日）１０時～１６時（最終日の入場は１５時まで）

場所：東京都千代田区有楽町２-１０-１ 東京交通会館12階 ダイヤモンドホール

会場直通電話（期間中のみ）０３－３２１６－２０２４

入場無料

＜特別提供品＞

文政小判金 美品（組合鑑定書付）２４０，０００円（税込）

大阪万博記念硬貨 ミャクミャク５００円貨 １，５００円（税込）

＜無料鑑定・買入コーナー＞

専門家による切手・コイン・テレホンカードなどの無料鑑定・買入や収集のご相談に応じます。お気軽にご利用下さい。

＜いずみ会について＞

コイン・切手を問わず、趣味収集に関した業界の経営者たちが集まり設立した団体です。

業界の啓蒙。発展のために催事を含めた活動を続け、催事も今回で３４回目を迎えるまでになりました。

お問い合せはこちらまで

いずみ会（代表 羽場義和）

E-mail tokyocollectionfair@gmail.com