9/13、ガンバ大阪VS浦和レッズ戦がヒュンメルパートナーデーに！

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、ガンバ大阪が９月13日(土)に行う明治安田J1リーグ 第29節浦和レッズ戦の冠スポンサーとなり、ヒュンメルパートナーデーを開催。パートナーデー限定のアイテムが必ずもらえる有料抽選会を実施し、リーグ後半戦を盛り上げます。

限定のオリジナルトートバックが当たる

試合当日9月13日の15時から19時まで、ガンバWell-beingパーク（スタジアム場外広場）に、ヒュンメルブースを設置。ヒュンメルパートナーデー限定のオリジナルトートバックが必ず当たるガチャ抽選会を実施します。抽選会は1回1,000円で特等から4等まで。選手サイン入りユニフォームを目玉に、ヒュンメル商品やクーポン券などが入ったトートバックが当たります。

※現金支払いのみです。

※なくなり次第終了します。

この日は選手たちが入場時にホームタウンエリアの聴覚障がい者支援に繋げる手話シャツを着用。手話で表現した、クラブスローガン「BE THE HEAT, BE THE HEART」にも注目してください。

イベント情報

明治安田J1リーグ 第29節 浦和レッズ戦「ヒュンメルパートナーデー」

2025年9月13日(土)

15:00～19:00 ヒュンメルブース

16:30 一般入場開始

19:00 キックオフ

ガンバ大阪について

ガンバ大阪は、サッカーJ1リーグに所属するクラブチームで、スタジアムのある吹田市など、大阪府の北摂7市をホームタウンとし、北摂・北河内地域を活動エリアとしている。1980年創部の松下電器産業サッカー部を前身とし、Jリーグには開幕時の1993年より加盟するオリジナル10のひとつ。チーム名はイタリア語で脚を意味するGAMBAで、日本語の「頑張る」も掛け合わせている。2008年にはAFCチャンピオンズリーグで優勝。2014年の三冠など、9つのタイトルを獲得。クラブ30周年を迎えた2021年にリブランディングを実施。日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドを目指す。

【WEB SITE】https://www.gamba-osaka.net/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語でhummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は“Change the World Through Sport (スポーツを通して世界を変える)”をミッションに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/