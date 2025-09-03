CLATHASから大人の遊び心をくすぐる上品でチャーミングなPEANUTSコレクションが登場！

株式会社クイーポ

株式会社クイーポ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡田敏）が運営するライセンスブランド「CLATHAS(クレイサス)」は、世界中で愛される「PEANUTS」とのコラボレーションアイテムを9月10日(水)より発売いたします。

大人の遊び心をくすぐる、上品でチャーミングなコレクション。

スヌーピーの後ろ姿や、コミックから着想を得たリボンモチーフなど、さりげないディテールで遊び心をプラス。

キャラクターアイテムでありながらも、CLATHASらしいエレガンスを纏った、大人にこそふさわしい仕上がりです。

バッグとお財布は、セットで持っても統一感があり、コーディネートのアクセントとしてもおすすめです。

トートバッグ(大)\15,400(税込)/トートバッグ(小)\14,300(税込)

CLATHASのバッグの中でも人気の高い「カペラ型」をベースに、軽やかなナイロン素材で仕上げたデザイン。

カラーはブラック・カーキ・パープルの3色展開で、幅広いスタイルにマッチします。

外側には、スヌーピーのドッグハウスをイメージしたキルティングをあしらい、キャッチーながらも上品なアクセントに。

内側には、明るいイエローの裏地を採用し、開くたびに気分が高まるような遊び心を添えました。

2way仕様で、ハンドバッグとしてもショルダーとしても使えるのが嬉しいポイント。

内外にポケットがあり収納力も抜群で、荷物が多い日にも頼れるアイテムです。

日常使いはもちろん、ピクニックや旅行などアクティブなシーンにも活躍します。

ラウンド長財布\18,700(税込)/二つ折り財布\17,600(税込)

フロントにリボンモチーフ、背面にはスヌーピーの後ろ姿をあしらい、さりげない遊び心を加えたデザインに仕上げました。

スヌーピーらしさをほんのり効かせた、大人かわいい仕上がりが魅力のシリーズです。

キルティングを施しエレガントな印象を演出、カラーはクリーム・ネイビー・ライトグレーの3色展開で、長財布と二つ折りタイプの2型をご用意。

ライフスタイルや用途に合わせて、お好きなタイプをお選びいただけます。

PEANUTSファンはもちろん、毎日のスタイリングにさりげなく華を添えたい方にもぴったりです。

【取扱店舗】

全国の百貨店・専門店・ECサイト

※会期は店舗ごとに異なりますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



