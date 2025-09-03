ソロキャンパーの悩みと日本の放置林問題を解決！ 放置された山をガチキャンパーに貸し出せる山林シェアサービス 「YAMAKAS（ヤマカス）」 2025年09月に鹿児島県西之表市に新エリアオープン
【土砂崩れ・洪水や生態系が崩れる原因に…】
森林所有者の８割が山を放置… 今、日本が抱える「放置林問題」
▼日本の森林のうち、58%は個人や企業が所有する「私有林」だが、
持ち主でも所有する山林に行ったことがなく「放置林」になっているケースが多い…。
▼国交省の調査によると、森林所有者の約８割が森林を放置していると判明…。
▼山を放置すると、土砂崩れや洪水の原因になったり、生態系が崩れたりしてしまう…
【放置林問題を上級キャンパーが解決！】
放置林をキャンパーに貸し出す山林シェアサービス「YAMAKAS」
▼放置されている山林をキャンパーに貸し出す山林シェアリングサービスが、「YAMAKAS」。
⇒2021年3月に開始し、2025年06月にはキャンパー登録者数は3,000名を突破！
⇒山主は所有する山を登録するだけでOK！現在、全国56か所の山が登録されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328789&id=bodyimage1】
「YAMAKAS」公式サイト
https://yamakas.jp/
【１カ月１万円からレンタル可能】
ひとりで静かにガチキャンプを楽しめるため、上級キャンパーに人気！
▼「ひとりで静かにキャンプに向き合いたいが、キャンプブームでどこも人がいっぱい…」
という悩める上級キャンパーたちが「YAMAKAS」を利用！
⇒「YAMAKAS」でレンタルできる山には、トイレや炊事場、管理人や整備された土地はない！
⇒ガチキャンパー勢にとっては、自分だけの場所でキャンプを楽しめるため、人気に！
【山林の維持費捻出や害獣対策もできるYAMAKAS】
山主は「YAMAKAS」の収益で山を整備できるので、放置林問題を解決できる
▼土地利用を進めることで、山林の収益性を上げられ、
その結果、放置林の整備を進められるのが、「YAMAKAS」の利点！
▼さらに、山林へ人が出入りすることで、
害獣が里へ降りてくる確率を減らせるので、害獣対策にも有効！
2025/09/01より鹿児島県西之表市でレンタル開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328789&id=bodyimage2】
▼YAMAKAS2軒目の鹿児島県での貸出地です。
▼西之表港から車で約15分の場所に広がる山林。
▼価格は14,300円/月
物件紹介ページ
https://yamakas.jp/rental/tanegashima01/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328789&id=bodyimage3】
コロナ禍のキャンプブームを機に「YAMAKAS」を考案したソロキャンプマニア
メディコム株式会社代表取締役 木村 正晴（きむら・まさはる）
▼メディコム株式会社代表取締役木村正晴氏は、大のキャンプ好き！
▼しかし、コロナでキャンプブームが起こり、
静かにソロキャンプを楽しめなくなったため、
「YAMAKAS」を考案！2021年3月からサービスを開始した。
配信元企業：メディコム株式会社
