ふだんの生活も、旅行も、地理がわかるともっと面白くなる。地理で読み解く身の回りの「？」『世の中のアレコレを地理で考えてみた』著者小林知之が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年８月１２日に『世の中のアレコレを地理で考えてみた』著者小林知之が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『世の中のアレコレを地理で考えてみた』著者小林知之
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4n8DIdl
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4mKDJ7C
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100893500
ふだんの生活も、街歩きも、旅行も、地理がわかるともっと面白くなる！
地理で読み解く身の回りの「？」
◎なぜスーパーにスペイン産の豚が増えているの？
◎なぜパンダは中国に返さなきゃいけないの？
◎どうやって原宿はおしゃれな町になったの？
◎現代の地名に残る江戸の名残！
◎どうして銭湯は神社的な造りをしているの？
「なんで？」が「そうだったのか！」に変わる雑学がいっぱい！
読むだけで地理的考察力が身につく一冊。
■目次
●１章 世界のアレコレを地理で考えてみたーこんなところで世界とつながっている！
・日本のバナナはなぜほとんどがフィリピン産なの？日本人のための農園があるから
・どうしてマルタ産のクロマグロが人気なの？地中海で育った“若マグロ”は脂のノリが違うから
・なぜうまい棒は２年半で５０％も値上がりしたの？“ウクライナ情勢”の影響をモロに受けたから
ほか
●２章 日本のアレコレを地理で考えてみたーこの国のこと、どのくらい知ってる？
・なぜ４７都道府県がその名前になったの？昔の人のセンスは意外とシンプルだった
・なぜ西と東で汁の色が違うの？関西と関東で水の成分が違うから
・なぜ“銀座”は日本のどこにでもあるのか？銀座は復興と希望の象徴だから
ほか
●３章 街のアレコレを地理で考えてみたー知ってたら１００倍楽しい地理散歩
・道端のアイツ、なんて名前？見たことあるアイツの知られざる役割
・いつもの道が楽しくなる方法 町の凹凸を見ればタイムトラベル気分になれる
・迷い込む楽しさ！いつもと違う道探検 今日は路地裏へ入ってみよう
ほか
■著者 小林知之（コバヤシトモユキ）
１９８０年、東京都生まれ。太田プロダクション所属。
９８年にお笑いコンビ「火災報知器」を結成。
子どもの頃から国旗と地理に魅せられ、日本大学文理学部地理学科に進学。
高校社会科の教員免許を取得するも、お笑いの道へ。
現在は主に構成作家として活動するかたわら、地図・地理芸人としても精力的に活動している。
地図や国旗の知識を活かし、地図会社・東京カートグラフィックに勤務する一方で、
国土地理院などのイベントに出演するほか、コラム執筆など多方面で活躍中。
地図地理検定資格を持つ
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『世の中のアレコレを地理で考えてみた』著者小林知之
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4n8DIdl
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4mKDJ7C
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100893500
