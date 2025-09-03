言葉、食べ物、科学、社会、動物、人体、自然の７つの分野の雑学が楽しめる『知っているようで意外に知らない 素朴な疑問の雑学 面白すぎてやめられない２２８ネタ』著者幸運社が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年８月１２日に『知っているようで意外に知らない 素朴な疑問の雑学 面白すぎてやめられない２２８ネタ』著者幸運社が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『知っているようで意外に知らない 素朴な疑問の雑学 面白すぎてやめられない２２８ネタ』著者幸運社
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/460AMZw
・アマゾン書籍 https://amzn.to/45Z9xyd
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100893400
言葉、食べ物、科学、社会、動物、人体、自然の７つの分野の雑学が楽しめる！
◎なぜマグロなのに「鉄火巻」というの？
私たちの身のまわりには、改めて「なぜ？」と問われると
意外に答えられない素朴な疑問がたくさんあります。
本書は、そんな素朴な疑問についての
おもしろ雑学を２２８ネタ集めました！
・ストライクアウトなのに「Ｋ」と表記するのはなぜ？
・マスクメロンの網目はなぜできる？
・血液型に「C型」がないのはなぜ？
・「消火にかかった水道代」は誰が払う？
・ムカデ（百足）の足は、本当に１００本？
スキマ時間に読めて、
頭がどんどん柔らかくなる一冊。
■目次
・第１章 海の魚なのに「河豚」なのはなぜ？【言葉】の雑学
・第２章 なぜ丼物のたくあんは「２切れ」で出される？【食べ物】の雑学
・第３章 瞬間接着剤は、なぜ容器の中で固まらない？【科学】の雑学
・第４章 お相撲さんは、飛行機の料金が「２人分」？【社会】の雑学
・第５章 なぜダックスフントは「胴長短足」？【動物】の雑学
・第６章 どの指の爪が、いちばん速く伸びる？【人体】の雑学
・第７章 地球を平らに均したら、どうなる？【自然】の雑学
■著者 幸運社（こううんしゃ）
ビジネス・歴史・社会・言語・健康など、あらゆる分野に好奇の触手を伸ばす制作集団。
基礎的な知識から高度な情報提供まで、
ビジネス全般から日々の暮らしについて役立つ広範囲な執筆活動を展開している。
主な編著書に『日本全国 ご当地おもしろ雑学』 『お金に愛される お金持ちの考え方大全』
『つい誰かに話したくなる 日本の教養・雑学大全』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）、
『大人のマナー常識５１３』『これが日本の実力！ 世界なんでもランキング１００』（以上、ＰＨＰ文庫）、
『必ず感動する言葉が見つかる座右の銘２０００』（中経の文庫）など。
■『知っているようで意外に知らない 素朴な疑問の雑学 面白すぎてやめられない２２８ネタ』著者幸運社
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/460AMZw
・アマゾン書籍 https://amzn.to/45Z9xyd
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100893400
