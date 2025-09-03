次世代の主役を育てる挑戦の場『GOKKO ACTING LABO』第10期開催

株式会社GOKKO「GOKKO ACTING LABO」10期参加メンバー

日本一のショートドラマクリエイター（※）『ごっこ倶楽部』を運営する、株式会社GOKKO（本社：東京都港区、代表取締役 多田智・田中聡）は、次世代俳優向けのワークショップ「GOKKO ACTING LABO」第10期を開催しました。本ワークショップは、急成長する縦型ショートドラマを舞台に、次世代スター俳優を発掘・育成する実践型の育成プロジェクトです。記念すべき10回目を迎えた今回も、強い覚悟を持った参加者が集まり「現場で通用する演技力」を徹底的に磨き上げます。

※再生数、フォロワー数において日本一（2025/8）

■ なぜ「GOKKO ACTING LABO」を開催するのか？

映像の視聴スタイルが大きく変化し、俳優に求められる力もシフトしています。SNSでの拡散力や、数十秒で観客を惹きつける瞬発的な表現力。これまで以上に「すぐに現場で結果を出せる人材」が求められています。

そこで誕生したのが「GOKKO ACTING LABO」。単なる演技レッスンではなく、“即戦力の俳優”を生み出すための実践の場です。

・カメラ前での即興演技や撮影実習

・撮影映像を編集して振り返る“自己分析”とプロからのフィードバック

・表現力・対応力・瞬発力を総合的に鍛えるプログラム

ここは「学んで終わり」の場所ではなく、「キャリアのスタート地点」となる舞台です。

■「GOKKO ACTING LABO」の特徴

1. 実戦形式の演技指導

単なる演技レッスンではなく、カメラの前で即興演技や撮影現場を想定したトレーニングを実施。撮影後は編集した映像を客観的に振り返り、演技のクオリティを高めます。

2.業界直結のチャンス

卒業生には、GOKKO関連作品への出演オファー（ギャランティー有）が約束されます。

3.完全無料のトライアウト形式

本気で演技に挑む人だけが対象です。参加態度や出席率によっては、途中辞退をお願いすることもあります。

■ ワークショップ卒業生の声

鎌田あゆ

今回ごっこ倶楽部様のワークショップに参加させていただき、改めて自分自身のお芝居と向き合うことができたと思っています。自分が伝えたい感情と相手が受け取った感情の違いなど、お芝居をすることの難しさや楽しさを一身に学べる機会をいただきました。

▼ワークショップ参加後の活動

・日テレ公式ショートドラマアカウント「毎日はにかむ僕たちは。」メインキャストとして活動。代表作「推しと…」シリーズは合計2,900万再生を突破。

・TOKYO MX ドラマ 「彩りの刻」にて主演を務める。

・映画「トラウマ。～日常に潜む恐怖をあなたに～♯4意識に直接与えられた試論」主演を務める。

安部伊織

お芝居の基礎からそれぞれの段階に合わせた応用まで、幅広く教えていただきました。 もっとお芝居を勉強したいと思えるワークショップでした。無料で毎週人前に出て表現できる機会なんてなかなか無いので演技未経験の方々も安心して参加出来ると思います。

▼ワークショップ参加後の活動

・NNTTドコモ公式アカウントTikTokアカウントにて、ショートドラマのメインキャストとして活動。代表作「生まれてきたから」は700万再生を突破。

・マンガアプリ「GANMA!」の人気作品「君に捧げる男前」の実写化にて、主人公・矢野光を演じる。

吉田叡史

お芝居の取り組み方や考え方が変わったと思います。役、シーンで監督から何を求められているか、何をしなきゃいけないかなどをもっと明確に考えるようになりました。今の自分の環境が当たり前では無いこと、お芝居ができる有難い環境を当たり前だとは思わずこれからもこの環境の中にずっと自分が居れるようにするために、自分が何を準備してこなきゃ行けないのか、どう取り組むべきかを考えさせられるワークショップでした。もっともっと自分以外の周りに、物事に興味を持ち引き出しを増やせるように日常からという意識が芽生えました。

▼ワークショップ参加後の活動

・NNTTドコモ公式アカウントTikTokアカウントにて、ショートドラマのメインキャストとして活動。代表作「仁を成す」は980万再生を突破。

■「GOKKO ACTING LABO」10期 参加メンバー

岩田実莉

岩田実莉

■TikTok

https://www.tiktok.com/@miri_1110/

https://www.tiktok.com/@miri_1110/

■Instagram

https://www.instagram.com/11.miri_10/

加藤元気

加藤元気

■TikTok

https://www.tiktok.com/@genkidayodayo46/

■Instagram

https://www.instagram.com/genkidayo46/

加藤璃彩奈

加藤璃彩奈

■Instagram

https://www.instagram.com/liana_kt922/

菊地麻衣

菊地麻衣

■Instagram

https://www.instagram.com/maikikuchi_1101/

■X

https://x.com/maikikuchi_1101/

宍戸晴空

宍戸晴空

篠田杏那

篠田杏那

■Instagram

https://www.instagram.com/anna_shinoda_0305/

清野咲奈

清野咲奈

■TikTok

https://www.tiktok.com/@sa_37_na/

■Instagram

https://www.instagram.com/sa_3737_na/

■X

https://x.com/sa_373737_na/

中野蒼空

中野蒼空



■TikTok

https://www.tiktok.com/@sora__nakano/

■Instagram

https://www.instagram.com/avest_sora/

■X

https://x.com/avest_sora/

中山碧瞳

中山碧瞳

■TikTok

https://www.tiktok.com/@mimi_nakayama__official/

https://www.tiktok.com/@mimi_nakayama__official/

■Instagram

https://www.instagram.com/mimi_nakayama__official/

村田結

村田結

■TikTok

https://www.tiktok.com/@yu10_m/

https://www.tiktok.com/@yu10_m/

■Instagram

https://www.instagram.com/yuyu_o03/

持田唯颯

持田唯颯

■X

https://x.com/iViV129/

安井南

安井南



■TikTok

https://www.tiktok.com/@yasaiminami/

■Instagram

https://www.instagram.com/yasaiminami/

■X

https://x.com/yasaiminami/

若林星弥

若林星弥

■Instagram

https://www.instagram.com/seiya_wakabayashi/

■X

https://x.com/sei_ya1203/

■ 講師紹介

山本タク

山本タク

脚本家・演出家

演劇企画ユニット劇団山本屋主宰

震災や未解決事件を題材とした作品をコミカルかつリアルに描き出す。自ら俳優として世界最高峰の英国エジンバラフェスティバルで五つ星を獲得。海外公演含め数多くの舞台、ドラマ、映画に出演した経歴も持つ。近年はTBSスター育成プロジェクト「私が女優になる日＿」のコーチで特集されるなどジャンルを問わず活躍している。

【講師】

ワタナベエンターテイメントカレッジ 2010年～2017年

立教大学 2009年～2010年

ステイラック 2017年～現在



【主な作品】

「天才てれびくんthe Stageサヨナラ生放送～てれび戦士の決断～」

「天才てれびくんthe Stage Dreaming～時空をこえる希望の歌～」

「スーパーダンガンロンパ2 THE STAGE 2017」（脚本、演出）

男子高校ミスターコンテスト（演技監修）

「Starry Sky on STAGE SEASON2」（演出）

人狼TLPT「#48:WITCH III」（演出）

「華Doll* THE STAGE -Another Universe- Part.II」（脚本、演出）

「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… THE STAGE」

セーリング連盟後援企画「風を切れ」（脚本、演出）

神戸港150周年記念公演「午前5時47分の時計台」

世田谷観音奉納野外公演「天泣に散りゆく」

「石田衣良短編小説 LAST &SEX」（演出）

「チェーホフ かもめ」（潤脚、演出）

■“株式会社 GOKKO”とは？

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。

企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本以上。創業してから約3年で累計再生数は94億回（2025年8月時点）&SNSでの総フォロワー数620万人*¹ を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

（*¹ 共同アカウントを含む）

■ 会社概要

所在地：東京都港区

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club

♧ X：https://twitter.com/gokko5club

本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください：

(C) 2025 STUDIO GOKKO. All rights reserved.