消防車がやってくる！🚒

入間市役所

入間市内の公立保育所では、年間を通じて定期的に避難訓練を実施しています。特に、消防職員が立ち会う訓練では、実際の災害を想定したリアルな避難体験ができるとともに、訓練後には本物の消防車を間近で見学する機会を設けています。

こどもたちは消防士さんから防災の大切さや、火事の際の行動について学び、消防車の装備や機能に興味津々。

地域の安全を守るプロフェッショナルとふれあうことで、防災意識が自然と身につく貴重な時間です。

📔開催概要

日時：令和7年9月25日（木）10:00～11:00

場所：入間市立高倉保育所（住所：入間市高倉5-1-11 電話04-2962-6160）

参加：園児59名（1歳～5歳児）、消防署職員4名

取材ポイント

- 消防職員立ち会いのもと行われる本格的な避難訓練- こどもたちの真剣な表情と迅速な避難行動- 消防車の間近での見学と消防士との交流- 幼少期からの防災教育の重要性を体現する取り組み

近年、自然災害への備えがより重要視される中、幼児期からの防災教育は地域全体の安全意識向上にもつながる貴重な機会です。保育所・地域・消防が連携し、実践的な訓練や教育を重ねることで、入間市は「防災に強いまち」を目指しています。今後も子どもたちの安全と地域の防災力向上に取り組んでいきます。

入間市について

【狭山茶の郷から世界へ】入間市が描く「Well-being City」の未来図～伝統の茶文化と最先端のまちづくりが織りなす、心豊かな暮らしの新モデル～

首都圏から電車で約1時間。市内には緑豊かな茶畑が広がり、季節の移ろいとともに風景が変化する、どこか懐かしい景色が残されています。入間市は、商業的茶産地としては日本最北に位置し、狭山茶の発展とブランド化に大きく関わってきた地域です。歴史ある茶文化を大切にしながら、現在では多様な文化や価値観を取り入れたまちづくりに取り組んでいます。

伝統と多様性が調和する、入間市ならではの景観

関東平野の自然に恵まれたこの地では、代々受け継がれてきた茶農家の手により、狭山茶が丁寧に育てられています。

一方で、米軍基地跡地を再整備した「ジョンソンタウン」や、大型商業施設「三井アウトレットパーク入間」などもあり、伝統と現代的な要素が調和したまちの風景が広がります。

こうした多様性こそが、入間市の大きな魅力の一つです。

🏆 SDGs未来都市としての挑戦「Well-being Cityいるま」

2022年、入間市は内閣府より「SDGs未来都市」に選定されました。

これを契機に、市は「健康と幸せを実感できる未来共創都市『Well-being Cityいるま』」をビジョンに掲げ、地域資源を活かした持続可能なまちづくりを推進しています。

同年10月には、地域の誇りである狭山茶の魅力を次世代へとつなぐため、全国初の「おいしい狭山茶大好き条例」を施行しました。

市民・事業者・行政が連携し、地域文化の継承と活性化に取り組んでいます。

💡 未来の「原風景」を描くプロジェクト

「心豊かでいられる、『未来の原風景』を創造し、伝承する。」

この想いのもと、入間市では、変化の激しい時代においても、人と人とのつながりや、地域固有の風景・文化を大切にしたまちづくりを進めています。

従来の枠にとらわれず、市民とともに未来を描く取り組みは、今後もより良い地域社会の実現を目指す一助となることを期待しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pW2egzDwMXc ]

📊 注目ポイント

- 商業的茶産地としては日本最北、400年の歴史を持つ狭山茶の産地- SDGs未来都市（2022年選定）としての持続可能なまちづくり- 狭山茶文化・アメリカンカルチャー・都市型商業が共存する多様な都市景観- 市民と共につくる「Well-being Cityいるま」のビジョン- 全国初の「おいしい狭山茶大好き条例」による茶文化振興と継承

▼企業などからの、入間の地域課題解決のための提案フォームはコチラ

いるま未来共創ラボ https://www.city.iruma.saitama.jp/gyosei_joho/purpose/10547.html

基本情報

■ 入間市役所

所在地：埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号

電話：04-2964-1111（代表）

《リンク一覧》

入間市公式ホームページ（https://www.city.iruma.saitama.jp/）

X（旧twitter）（https://twitter.com/_irumacity）

YouTube（https://www.youtube.com/c/irumacity）

LINE(https://line.me/R/ti/p/@irumacity）

【本件に関するお問合わせ先】

事業内容：

こども支援部 保育幼稚園課：佐藤、荻野、木口

入間市豊岡1-16-1

TEL：04-2964-1111（内線2334／ir342000@city.iruma.lg.jp）

その他：

企画部 秘書広報課：中村、遠山

入間市豊岡1-16-1

TEL：04-2964-1111（内線3122／ir111000@city.iruma.lg.jp）