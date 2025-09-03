令和の虎メンバーが“パロディCM”に登場！低価格AIチャットボット「HelpNAVi（ヘルプナビ）」をコミカルに紹介

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司、以下CBTS）は、この度、AI搭載FAQチャットボットサービス「HelpNAVi（ヘルプナビ）」の新CM「HelpNAVi 令和の虎篇」を2025年9月1日（月）より公開しました。

本CMでは、人気YouTube番組『令和の虎』に出演経験のあるメンバー（CBTS代表：野口功司、株式会社ピナイ・インターナショナル代表：茂木哲也氏、株式会社ハッピー商店代表：トモハッピー氏）を迎え、番組さながらの臨場感を“パロディ”形式で再現。

真剣勝負を思わせる緊張感と、コミカルな掛け合いを織り交ぜながら、「HelpNAVi」が切り開く “ホームページ3.0＝AI導入型の新時代” をユーモラスに伝えています。

■ 新CM「HelpNAVi 令和の虎篇」

CM動画はこちらからご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LCnNbkgArAQ ]

YouTube広告のほか、9月8日（月）から都内を走るタクシーアプリ「S.RIDE(R)」等でも広告配信を開始します。



また、本CMのロングバージョンの動画を「野口功司の日本未来会議」YouTubeチャンネルにて公開中です。CMに収まり切らなかった3人の掛け合いをぜひご覧ください！

・【HelpNAVi令和の虎篇 ロングバージョン】AIチャットボットを月2万円で-FAQ自動回答『HelpNAVi』(https://youtu.be/A6wMs_wH0PQ)

■CM制作背景と狙い

CBTSは、従来のAIチャットボットが「高額」「導入が複雑」といった課題を抱えていた点に着目し、月額2万円かつURLを入力するだけで簡単に導入できる「HelpNAVi」を開発しました。

私たちが目指すのは、かつてWindows95の普及によって「パソコンが当たり前」になったように、“ホームページはAI搭載が当たり前”という新時代＝ホームページ3.0という文化を作ることです。

今回のCMでは、その未来像をわかりやすく伝えるために、あえて『令和の虎』をオマージュしたエンタメ性の高い演出を採用。緊張感あるプレゼンと笑いを交えながら、「HelpNAVi」が持つ 導入ハードルの低さと高機能をユーモラスに訴求しています。

■ FAQチャットボットツール「HelpNAVi（ヘルプナビ）」の特徴

「HelpNAVi(ヘルプナビ）(https://cbt-s.com/helpnavi/)」の主な特徴は次の3つです。

１. 簡単にAI学習させることが可能

設定はホームページのURLを読み込ませるだけととてもシンプル。複雑な設定をせずとも、ドメイン配下のページ情報をAIが自動で学習してくれるので、常に最新の情報で回答することができます。

さらに、ホームページに掲載しきれない情報もPDFでアップロードすれば情報の追加も可能です。

2. 月額2万円という圧倒的な低コスト

▲ 管理画面（イメージ）

「HelpNAVi(ヘルプナビ）(https://cbt-s.com/helpnavi/)」の導入費用は月額2万円と、類似のAI製品と比較しても圧倒的な低コストを実現しています。コストを抑えて利用したい中小・ベンチャー企業でも、手軽に導入することができます。

3. 高精度な自動回答で問い合わせ件数を大幅削減

「HelpNAVi(ヘルプナビ）」は、ホームページやPDFなどの企業情報を学習した「専門AI」を構築し、顧客からの質問に自動でスマートに回答します 。実際に、電話やメールによる問い合わせ件数を12,000件から6,000件へと約50%削減した実績も。

問い合わせ件数の削減は、それに対応する人件費の削減にもつながるため、社員はより戦略的な業務に集中できるようになります。

■ ホームページにAIを活用しませんか？無料トライアルも実施中！

今やAIチャットボットを活用したホームページは珍しくない時代ですが、コストの面から導入するハードルは低いとは言えませんでした。しかし、「HelpNAVi(ヘルプナビ）(https://cbt-s.com/helpnavi/)」は設定コストや金銭的コストをできる限り抑え、多くの企業が手軽に導入いただけるようにサービス設計をしております。

CBTSは本サービスの提供を通じて、企業のデジタル変革を推進するとともに、顧客対応の効率化と顧客満足度の向上に貢献してまいります。



リリースを記念して、ただいま無料トライアルを実施中です。この機会にぜひ「HelpNAVi(ヘルプナビ）(https://cbt-s.com/helpnavi/)」の効果を実感してみてください。

◆サービス詳細はこちら(https://cbt-s.com/helpnavi/)

◆無料トライアルのお申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGbQLx4Qdp7EfENGgRxvRk10j6FjYIzJcRXQRgsbouDr1CYw/viewform?_fsi=C3bSzEWA)

◆資料請求はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjk0UdShSIyXXSR0PPTzVclJixn-magYws8QpVxv1cSmmB-g/viewform)

【会社情報】

会社名 ：株式会社CBTソリューションズ(https://cbt-s.com/)

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

主要事業：試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア「日本の資格・検定(https://jpsk.jp/)」の運営

就職マッチングサービス「資格de就職(https://jpsk-job.jp/)」の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台、札幌）の運営

(https://cbt-s.com/professional-tc/)

【お問い合わせ】

株式会社CBTソリューションズ 社長室

TEL：03-5209-0551 ／ E-mail：helpnavi_support@cbt-s.com