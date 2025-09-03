モータライズド・クワドリサイクル市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは2025年9月、モータライズド・クワドリサイクル市場に関する調査報告書を発表した。本報告書では、市場を電源別（電動、ガソリン、ディーゼル）、用途別（商用、乗用、レクリエーション）、車両サイズ別（小型、中型、大型）、アプリケーション別（都市型通勤、オフロード、貨物配送）に分類している。さらに本報告書は、モータライズド・クワドリサイクル市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題および脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
モータライズド・クワドリサイクル市場概要
モータライズド・クワドリサイクルとは、都市部や準都市部での短距離移動に適した軽量の四輪車両である。従来型の自動車より小型で、オートバイよりも大きく安定しており、エンジン出力、重量、速度制限に基づき、軽型と重型に分類される。小型の内燃エンジンまたは電動モーターで駆動されることが多く、経済的かつ環境に優しい特徴を持つ。クワドリサイクルは、コンパクトなサイズ、低燃費、取り回しの容易さから、個人の移動、貨物配送、ライドシェアリングサービスに広く利用されている。特に、交通密度が高く道路が狭い地域で人気を集めている。
Surveyreportsの専門家による分析では、モータライズド・クワドリサイクル市場規模は2025年に13億米ドルを生み出したとされる。さらに2035年末までに市場シェアは46億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間におけるCAGRは約14.9%で成長する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なモータライズド・クワドリサイクル市場分析によれば、市場規模の拡大要因としては、都市化と交通渋滞、環境配慮型交通の成長、シェアードモビリティサービスにおける採用拡大、持続可能でコンパクトな都市型モビリティ需要、ライドシェアリングやラストマイル配送、商用エコシステムの拡大が挙げられる。モータライズド・クワドリサイクル市場における主要企業としては、Renault Group、Polaris Industries Inc.、Bajaj Auto Limited、Aixam-Mega、SWINCAR、GEM Electric Vehicles（Waev Inc.）、Ligier Group、Microlino、Arcimoto、Fiat、PMV Electric、Citroen、Club Car, LLCなどがある。
また、本市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびそれぞれの国別に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も盛り込まれている。
目次
● モータライズド・クワドリサイクル市場の規模、成長分析、および各国における主要市場参加者の評価である。
● 世界のモータライズド・クワドリサイクル市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2033年まで国別（日本を含む）に実施する。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：電源別（Power Source）、用途別（Usage）、車両サイズ別（Vehicle Size）、地域別（Region）である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
