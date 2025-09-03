デジタルギフトカード市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは2025年9月に、研究報告書『デジタルギフトカード市場のセグメンテーション：流通チャネル別（オンライン、オフライン）、カードタイプ別（クローズドループ、オープンループ）、用途別（小売、食品・飲料、旅行・エンターテインメント）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年』を発表したと公表した。この報告書はデジタルギフトカード市場に関する予測評価を提供している。報告書は、成長要因、市場機会、課題、脅威など、デジタルギフトカード市場における複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
デジタルギフトカード市場の概要
デジタルギフトカード（eギフトカードとも呼ばれる）とは、小売業者、ブランド、金融機関によって電子的に発行されるバーチャルプリペイドカードであり、オンラインまたは店舗での購入に利用される。Eメール、SMS、モバイルアプリを通じて配信され、従来の物理的なギフトカードに代わる便利で柔軟な手段となっている。デジタルギフトカードはカスタマイズ可能で、容易に転送でき、即時に利用できるため、個人の贈答、販促、企業向けインセンティブにおいて人気が高い。Eコマースの普及や非接触決済の潮流とともにデジタルギフトカードは大きな注目を集めており、安全な取引を提供し、詐欺リスクを低減し、ロイヤルティプログラムを支援することで、シームレスでユーザーフレンドリーな贈答体験を実現している。
Surveyreportsの専門家によるデジタルギフトカード市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は4,654億米ドルを創出したとされる。さらに、デジタルギフトカード市場の収益は2035年末までに1兆5,815億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場はおよそ年平均成長率（CAGR）15.9％で拡大する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なデジタルギフトカード市場分析によれば、市場規模の拡大要因として、デジタル決済の採用拡大、Eコマースプラットフォームの成長、キャッシュレスおよび非接触型決済への移行が挙げられる。デジタルギフトカード市場における主要な企業には、Amazon.com Inc.、American Express Company、Apple Inc.、Blackhawk Network Holdings Inc.、First Data Corporation、Fiserv Inc.、Givex Corporation、InComm Inc.、Paytronix Systems, Inc.、Qwikcilver Solutions Pvt Ltd（Pine Labs）が含まれる。
また、本デジタルギフトカード市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細分析も提供されている。
目次
● デジタルギフトカード市場の規模、成長分析、および各国における主要市場参加者の評価である。
● 世界のデジタルギフトカード市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年まで国別（日本を含む）に実施する。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038109
