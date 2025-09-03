データセンター機器市場：世界調査報告、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは2025年9月に、研究報告書『データセンター機器市場のセグメンテーション：コンポーネント別（サーバー、ストレージシステム、ネットワーク機器、電源・冷却機器、ソフトウェアおよびサービス）、導入モデル別（オンプレミス、コロケーション、クラウド）、フォームファクター別（ラックマウント機器、ブレードサーバー、タワーサーバー、マイクロサーバー、その他）、業種別（IT・通信、銀行・金融、政府・公共部門、ヘルスケア、製造、小売、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年』を発表したと公表した。この報告書はデータセンター機器市場に関する予測評価を提供している。報告書は、成長要因、市場機会、課題、脅威など、データセンター機器市場における複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
データセンター機器市場の概要
データセンター機器とは、データセンターにおけるデジタルデータの運用、保存、管理を支える物理的および技術的コンポーネントの総称である。これには、サーバー、ストレージシステム、ネットワーク機器（スイッチ、ルーター）、電源バックアップソリューション（UPS、発電機）、冷却および空調システム、ラック／キャビネットが含まれる。これらのコンポーネントは相互に連携し、ITインフラの高可用性、信頼性、効率的な性能を確保する。現代のデータセンターはさらに、セキュリティ機器、監視ツール、仮想化技術を統合している。データセンター機器の適切な選定、導入、保守は、企業が増大するデータ量に対応し、稼働時間を維持し、クラウドコンピューティングやエンタープライズアプリケーションを支えるために不可欠である。
Surveyreportsの専門家によるデータセンター機器市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は755億米ドルを創出したとされる。さらに、データセンター機器市場の収益は2035年末までに2,458億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場はおよそ年平均成長率（CAGR）15.2％で拡大する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なデータセンター機器市場分析によれば、市場規模の拡大はクラウド導入の急速な進展、IoTおよび5Gによるデータトラフィックの増加、AIおよびビッグデータ解析の拡張、クラウドコンピューティング、AI/ML、エッジおよびハイパースケール拡張からの爆発的需要、さらに持続可能性の潮流およびサーキュラーエコノミー施策によって促されるとされている。データセンター機器市場における主要な事業者には、Siemens、Emerson Electric Co.、Schneider Electric、IBM、General Electric、Eaton、ABB、Hewlett Packard Enterprise、Vertiv、Cisco Systems、Huawei Technologiesが含まれる。
また、データセンター機器市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査報告に盛り込まれている。
