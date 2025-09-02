人気急上昇中のサステナブルブランド【Cotopaxi(R)(コトパクシ)】、2025秋冬コレクションを発表

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務める、アメリカ発のアウトドアブランドCotopaxi(R)(コトパクシ)より、2025秋冬コレクションが登場。今回は待望の新作クロスボディバックをはじめ、日常使いに最適なトートバック、これからの時期に欠かせないフリースやダウンジャケットなどがラインナップ。機能性とデザイン性、サステナビリティを兼ね備えたコレクションで、この秋冬をよりアクティブに彩ります。

ABOUT US

Cotopaxi(R)(コトパクシ)はB Corporation認定企業であり、余剰生地や残材、透明性の高い経路から入手した素材を使用すること、生産者の生活を向上させること、デザインから製造工程までに責任を持つことでの社会貢献を目標とするブランド。

ブランドを代表するコレクション「Del Dia(デルディア)」は他ブランドの高品質な残材を再利用、すべて工場の職人の裁量に任せ作られており、それは世界にたった1つの製品である事を意味します。生産工場はフィリピンに建てられ、雇用創出の一翼を担っています。

唯一無二のカラーリング｜クロスボディバッグ

必需品の持ち運びに最適な「Lista 2L Lightweight Crossbody Bag」に、世界に一つだけのカラーリングを施したDel Dia(デルディア)コレクションが待望の新登場。クリップや背面のスナップ開閉式ポケットなど、細かな収納力も魅力。

■Lista 2L Lightweight Crossbody Bag - Del Dia ── \5,500(税込)

日常使いに最適｜2WAYトート

ジッパー開閉式で安心感のある、新作トートバック。ショルダーストラップを使えばバックパックのように背負うこともできます。キークリップ付きジッパーポケットや、背面のラップトップ（最大16インチ）用スリーブなど、細部まで便利な機能を搭載。

■Todo 22L Convertible Tote - Del Dia ── \15,400(税込)

ちょっとしたお出かけに｜ショルダーバッグ

休日のお出かけやお散歩バッグとしても使いやすいショルダーバッグが新登場。必要最低限を持ち歩くミニマル派向けの1Lサイズです。背面にベルトループがついているのでウエストバックとしても使える2Way仕様。

■Todo 1L Shoulder Bag ── \8,250(税込)

キャンプやドライブのお供｜ギアボックス

※折り畳んだ状態

キャンプ道具や旅行用品をひとまとめにできる「Allpa Gear Hauler box」。車に積んでおけば、いつでも冒険へ出発できます。折り畳み可能なので、使わないときの収納場所にも困りません。60Lと90Lの2サイズ展開。

■Allpa 60L Gear Hauler box── \38,500(税込)

■Allpa 90L Gear Hauler box ── \42,900(税込)

RDS認定取得の新作ダウンジャケット

RDS（Responsible Down Standard）認定を取得し、責任ある原材料調達で生産されたダウンジャケット。通常のFuegoシリーズより幅の広いバッフルでより暖かい仕様を実現しました。耐久性撥水加工で雨や雪の日も快適。Men's/Women'sともに3色展開です。

■Fuego Max Down Hooded Jacket ── \62,700(税込)

機能性とデザイン性を兼ね備えたフリースアイテム

Men's Bacano Fleece VestWomen's Bacano Fleece Pullover

人気のフリースシリーズ「Bacano」からMen's/Women'sともに新作が登場。Men'sはレギュラーフィットで保温性に優れたフリースベスト、Women'sは裾部分の絞りが可愛いリラックスフィットのフリースプルオーバー。

■Bacano Fleece Vest ── \24,200(税込)

■Bacano Fleece Pullover ── \24,200(税込)

プレゼントにもおすすめ｜新作ビーニー

フェアトレード認証工場で製造されたクラシックデザインのニットビーニー。フロントのさりげないロゴラベルがアクセントに。日常に取り入れやすい、落ち着いた3色がラインナップしているので、プレゼントにもおすすめのアイテムです。

■Knit Cuff Beanie ── \6,600(税込)

Cotopaxi(R)(コトパクシ)

Cotopaxi(R)(コトパクシ)は、創業者のDavis Smith(デイビス・スミス)が南米で目の当たりにした貧困問題を背景に、ハイクオリティなアウトドアギアを通して【貧困に苦しむ人々を救う】という目的を持つアメリカンブランド。さまざまな成功をおさめながらも、世界を救うためにもっとやりたいことがある ― こう考えたデイビスは、自分の好きな旅と貧困問題の解決を融合させたビジネスモデルを創り上げることにしたのです。それは顧客が商品を購入することで、貧しい地域の人々に恩恵がもたらされる仕組みです。デイビスはこの会社をCotopaxiと名づけ、エクアドル時代に体験した冒険精神と強い決意を表現しました。2014年の創業以来、労働者を守ること・環境保全に努める事・発展途上国への支援を軸に、革新的なアウトドアギアと特別な体験を提供し続けています。

オフィシャルサイト :https://cotopaxi.jp/Instagram :https://www.instagram.com/cotopaxi_jp/