朝日新聞社、2年連続で新聞協会賞を受賞　5年で4度目

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、日本新聞協会による2025年度の新聞協会賞を受賞しました。新聞協会賞は優れた報道に贈られる賞で、1月から本社が報じてきた「日本郵便による不当に高額な違約金や不適切点呼をめぐる一連の報道」（社会部日本郵便取材班）が選ばれました。新聞協会賞の受賞は2年連続。直近5年で4度目の受賞となります。

「巨大な公益事業体で横行する不正を明らかにし、その是正に寄与した調査報道」

2025年1月6日付朝刊１面 日本郵便による委託業者からの違約金徴収が公正取引委員会に違法と認定されていた事実を特報2025年4月24日付朝刊１面 日本郵便で配達車の運転手への法定の点呼が適切に行われていなかった問題で、国土交通省が行政処分を行う方針であることを伝えた

日本新聞協会が3日発表した受賞理由は、以下の通りです。

朝日新聞社は、日本郵便による委託業者からの違約金徴収が公正取引委員会に違法認定されていた事実を2025年1月6日付朝刊で特報した。続報では、車両で配達する際に飲酒の有無などを確認する法定点呼が適切に行われていなかった実態を明らかにした。

公取委の指導後も半年間改善されなかった違約金基準が取材申し入れを機に改められた。不適切点呼の問題では国土交通省が運送事業許可を取り消し、トラック等が5年間使用できなくなるなど、一連の報道は社会に大きな影響を与えた。

国民生活に深く関わる巨大な公益事業体で横行する不正を明らかにし、その是正に寄与した調査報道として高く評価され、新聞協会賞に値する。

記者3人による調査報道であしき慣行を明らかに 高額な違約金、車内で白ワイン

郵便不正の特集ページはこちら :https://www.asahi.com/topics/AP-80d07152-4ba6-4aab-b018-abcdf792af17/「郵便不正」について、40本に上る関連ニュースや、担当記者が問題について動画で解説する「解説人語」をまとめました。東京本社編集局編集委員 沢伸也

取材班代表の東京本社編集局編集委員、沢伸也は以下のようにコメントしています。

手紙やはがきをポストに入れ、荷物を郵便局に預ければ、じきに相手方に届く。郵便は市民の信頼に基づいた、社会的なインフラです。今回は、そんな事業の裏側で続いていたあしき慣行を明らかにしました。

配達を委託した先から、顧客から苦情を受けた際などに、現場で「罰金」とも呼ばれるような不当に高額な違約金を取る。点呼を受けずに配達に出たドライバーが、車内で白ワインを飲みながら運転する。取材で判明した事実は、時代に逆行した信じがたいものでした。

今回、端緒を得て3人の取材班を作りました。そこに、日本郵政グループ内部から数多くの情報提供が届きました。それが報道につながり、行政が動き、一部は改善に至ったことは救いとも言えます。

郵政を巡る不祥事は違約金や点呼にとどまりません。多くの問題を、朝日新聞では経済部が、また報道各社が粘り強く報じてきました。今年10月で郵政民営化から20年になります。日本郵政という巨大グループの問題について、我々は今後も調査報道を続けていきます。

さわ・のぶや 1970年生まれ。96年朝日新聞社入社、東京社会部、特別報道部などを経て、2019年から東京本社編集局編集委員。

新聞協会賞とは

新聞協会賞は、日本新聞協会が年１回、優れた報道の担い手に贈る賞です。日本新聞協会が新聞全体の信用と権威を高める活動を促進するため1957年に創設しました。編集、技術、経営・業務の3分野で顕著な功績をあげた新聞人を顕彰しています。2020年度に新聞協会賞（旧編集部門）、新聞技術賞（旧技術部門）、新聞経営賞（旧経営・業務部門）の三つに再編されました。

朝日新聞社の受賞歴

朝日新聞社の新聞協会賞（旧編集部門を含む）の受賞は1957年度以降、27回目となります。近年は調査報道による受賞が続いています。

