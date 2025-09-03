テスタさんと一緒に学ぶ！「そうだったのか！オプション取引」セミナーを9/28（日）に都内で開催！

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、9月28日(日)に、テスタさんと一緒に学ぶ！「そうだったのか！オプション取引」セミナーを都内で開催いたします。

テスタさんと一緒に学ぶ！「そうだったのか！オプション取引」セミナー

テレビやSNSで活躍する専業投資家のテスタ氏をゲストに、また、多数の投資顧問サービスを展開し米国株のYouTubeでも活躍中の株式会社Wealth On 代表取締役の江崎 孝彦氏を講師にお迎えし、株式投資の新たな形で注目を集める「オプション取引」をテーマにしたセミナーをお届けいたします。わかりやすい解説で定評のある江崎氏の解説により、オプション取引の仕組みや魅力、具体的な活用法をテスタ氏と一緒に学べる貴重な機会となります。また、参加申込者向けの特別キャンペーンも開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております！

セミナー概要

■セミナー名：テスタさんと一緒に学ぶ！「そうだったのか！オプション取引」

■開催日時：2025年9月28日(日) 12：00～15：30 (予定)

■会場：日経ビル6階 日経カンファレンスルーム

■登壇者：

テスタ氏（専業投資家）

株式会社Wealth On 代表取締役 江崎 孝彦氏

大阪取引所 デリバティブ市場営業部 冨田 明宏氏

moomoo証券株式会社 代表取締役社長 伊澤 フランシスコ

■司会：内田まさみ氏（日経CNBCキャスター）

■主催：moomoo証券

■メディアパートナー：日経CNBC

■後援：JPX（日本取引所グループ）

■参加費：無料（参加申込条件がございます）

■定員：300名様（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます）

※本セミナーのリアルタイムライブ配信の予定はありません。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,700万人以上(※1)の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)

アジアでは、金融ハブとして知られるシンガポールや香港市場でネット証券としてトップシェアを誇る中、日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、24年末には国内で150万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q2の決算公告。

※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2024年12月17日



