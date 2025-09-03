残暑のエアコン冷え対策から、冬の重ね使いまでオールシーズン対応！可愛い手編み風デザインの軽やかブランケット「moket light」登場

タンスのゲン株式会社エアコンの肌寒さも冬の冷えもカバーする、オールシーズンブランケット『moket light』」

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、人気のブランケット「moket（モケット）」シリーズから、軽やかな掛け心地でオールシーズン快適に使える“moket light（モケットライト）”を発売することをお知らせいたします。

◇冷房の肌寒さもカバーするデザインブランケット“moket light”

夏は肌掛けに、冬は中掛けとして使えます

新登場の「moket light」は、さらりと軽やかな掛け心地で一年を通して快適にご使用いただけるブランケットです。

エアコンの効いたお部屋で感じるわずかな冷えも、心地よくカバーし、残暑が残る時期には一枚で涼しく、冬場には厚手の布団の中掛けとして重ねてお使いいただけます。

また、ベッドでの冷え対策にとどまらず、ひざ掛けや羽織、ソファにかけるインテリアアイテムとしても活躍し、季節やシーンを問わずご使用いただけます。

◇北欧風やナチュラルなお部屋に上品なアクセントを添えるカラーリング

ナチュラルやフェミニンな空間に溶け込むブランケット椅子に掛けて、ナチュラルな北欧スタイルを演出

本製品は北欧風の明るい空間からナチュラルテイストのやさしい雰囲気、シックでモダンなお部屋まで幅広いインテリアスタイルに自然と溶け込み、置くだけでお部屋の雰囲気を整え、洗練された佇まいを演出します。

カラーは【ミルクアイボリー】【バニラベージュ】【スモーキーピンク】【アッシュグレー】の4色展開となっており、ニュアンスのある色合いがお部屋にさりげないアクセントを添えます。サイズはハーフからダブルまでの4種類を取り揃えており、ソファ掛けや羽織・ベッド用など、シーンに合わせてお選びいただけます。

◇編み目が映える、バスケット模様のデザイン

【ミルクアイボリー】 北欧風やホワイトを基調としたお部屋にぴったり【バニラベージュ】 木目やラタンに合うナチュラル空間におすすめ【スモーキーピンク】 フェミニンな空間や北欧モダンのお部屋に華やかさをプラス【アッシュグレー】 落ち着いた色合いで、スタイリッシュなお部屋にマッチナチュラルで可愛い立体編みデザイン

本製品は編みかごのように縦横の糸が交差する立体的な“バスケット編み”を採用しています。在感のある編み目は、ナチュラルな可愛らしさを添えるだけでなく、SNS映えする今っぽいインテリアスタイルにもマッチします。

さらに、高密度に織り上げているため型崩れしにくく、洗濯後も美しい形を保つところもポイントです。

◇ふわもこニット素材使用でやさしい触り心地

やわらかな触り心地のシェニール糸を採用静電気が起きにくい仕様で心地よさが続く

「moket light」には、柔らかな肌触りと上品な光沢が特長のシェニール糸を使用しています。やさしい質感がリラックスタイムに心地よいぬくもりを添えます。さらに静電気防止加工により、乾燥した季節でも不快感やホコリの付着を抑え、快適にお使いいただけます。

◇低ホルムアルデヒド＆丸洗いで安心

家族みんなが安心して使える安全品質

本製品は厚生労働省が定める「低ホルムアルデヒド」の基準値を大きく下回る安全性が確認されており、お子様や敏感肌の方にも安心してお使いいただけます。

また、ご家庭の洗濯機での丸洗いが可能となっており、においや汚れが気になった場合でも定期的なお手入れが簡単です。

◇秋冬を彩るボリュームたっぷりの“moket”

存在感のある編み地で、インテリアを引き立てる“moket”

秋冬シーズンに最適なボリュームタイプ「moket」もラインナップしています。直径25mmの極太糸を使用し、職人がひとつひとつ丁寧に編み上げた編み目は、空気をたっぷりと含み優れた保温性を発揮します。ソファに掛けるだけでお部屋にあたたかな雰囲気が広がり、ベッドに重ねればボリューム感のある編み地が存在感を放ち、インテリアを一段と引き立てます。商品の詳細はリンクよりご確認いただけます。



■ふわもこデザインの”moket”

＜本店サイト＞

https://www.tansu-gen.jp/collections/moket/products/91600001

＜楽天市場店＞

https://item.rakuten.co.jp/tansu/91600001/

<ヤフーショッピング店>

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/91600003.html

◇販売情報

手編み風ブランケットの「moket Light」はやタンスのゲン本店、タンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱いを開始しております。価格や納期などの詳細は商品ページをご参照ください。



■オールシーズン使える”moket light”

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/327_1_2afbdd7e338b0840332daa2cf55bec19.jpg?v=202509030456 ]