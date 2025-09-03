最新5GタフネスAIスマホ「Blackview XPLORE 1」登場！20,000mAh超大容量バッテリー搭載/防水防塵・耐衝撃/背面ディスプレイ搭載/Android 15/2.4K・120Hz

Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.

Blackview XPLORE 1のキービジュアル

Blackviewは、最新の5G対応AIタフネスフラッグシップスマートフォン 「Blackview XPLORE 1」 を発表しました。

2025年8月31日よりAliExpressにて世界同時発売され、9月11日まで限定プロモーションも実施されます。

Blackview XPLORE 1

本製品は、20,000mAhの超大容量バッテリー、デュアルスクリーン、デュアルLEDライトを搭載したタフネスモデルであり、優れた防水防塵・耐衝撃仕様により、過酷な環境下でも長時間安心して使用できる設計となっています。

さらに、最新のAIアシスタント機能やMediaTek Dimensity 7050チップによる高性能処理、64MP超高精細カメラを備え、アウトドアから日常利用まで幅広く活躍する一台です。

業界最高水準の防水・防塵・耐衝撃性能

Blackview XPLORE 1の防水防塵・耐衝撃仕様

XPLORE 1はIP68/IP69KおよびMIL-STD-810H規格に準拠し、6mからの落下、500kgの圧力、2mの水中で30分の浸水に耐えられます。革新的なプラグレス防水USBポートにより、従来のゴム製シールは不要。

Corning(R) Gorilla(R) Glass 5、航空宇宙グレードのアルミニウム合金、強化ラバーコーナーで設計され、一般的なスマホの4倍もの耐衝撃性を誇ります。-20℃～60℃の環境下で問題なく動作し、170ルーメンのデュアルLEDライトや赤外線リモコンモジュールを搭載。屋外での使用に最適です。

自社開発オールインワンAIアシスタント

Blackview XPLORE 1のAI機能

Doke AI 2.0を搭載し、以下の3つの先進AIモデルを統合しています

- DeepSeek R1- ChatGPT-4o mini- Gemini 2.0 Flash

AI音声認識、ウェイクアップコマンド、フルスクリーンスマートアシスト、グローバルAIコントロールに対応。さらに4つのAIアプリ（Hi Doki、ImageX、VidGen、Soundle）を内蔵し、音声コマンドやクリエイティブなコンテンツ生成を実現。作業効率を大幅に高めることができます。

2.4K・120Hz対応メインスクリーンに、便利な背面スクリーンをプラス

Blackview XPLORE 1のディスプレイ仕様

前面には6.78インチの2.4K・120Hz高リフレッシュレートディスプレイ（700nits輝度）を搭載。TUV SUD低ブルーライト認証を取得し、快適な視聴体験を楽しめます。

背面には2.01インチの多機能サブスクリーンを備え、時間や通知、自撮り機能などを素早く利用可能。

また、パワフルなSmart-K BOXスピーカーも備え、迫力のあるクリアなサウンドを提供します。

Blackview史上最大！20,000mAhのモンスターバッテリー

Blackview XPLORE 1のバッテリー仕様

20,000mAhの超大容量バッテリーを搭載。55W有線急速充電と45Wドック充電（オプション）に対応しています。1回の充電で最大23時間の連続使用、または1008時間の待機が可能。AI充電アルゴリズムと超省電力モードにより、電源効率とバッテリー寿命を最大限に高めます。

MediaTek Dimensity 7050による優れたパフォーマンス

MediaTek Dimensity 7050

6nmプロセスのMediaTek Dimensity 7050チップセットを採用し、AnTuTuスコアは601,430点の高スコアを記録。最大48GB RAM（16GB物理＋32GB仮想）と512GB ROM（最大2TB拡張可）をサポートします。

そして5480mm²の冷却システムを備え、長時間の高負荷使用時でも安定したパフォーマンスを発揮。通信に関しては、デュアルバンドWi-Fi 6でより高速かつ安定した接続が可能です。

64MP超高精細メイン＋50MPセルフィー＋20MP暗視カメラ搭載

Blackview XPLORE 1のカメラ仕様

64MP超高精細メインカメラ（1/2インチセンサー、f/1.79）、20MP Sony(R)製暗視カメラ、50MP Samsung(R)製セルフィーカメラを搭載。4K動画撮影に対応し、暗所でも鮮明な写真を撮影できます。

自社開発の最新DokeOS 4.2（Android 15ベース）

DokeOS 4.2

最新のDokeOS 4.2（Android 15ベース）を搭載し、カスタマイズ性、流暢さ、利便性、プライバシーを強化。フォーカスモード、ゲームモード、プライバシースペース、Notebook 2.0などを備え、生産性とセキュリティを両立。

3年間のAndroidメジャーアップデートを保証。さらに、Blackviewは24か月保証、24時間365日オンラインサポート、オフライン修理サービスを提供し、購入後も長期にわたり安心して利用できます。

価格と販売情報

Blackview XPLORE 1

「Blackview XPLORE 1」は、2025年8月31日よりAliExpressにて世界同時発売。9月11日までの期間限定でプロモーションも実施されます。お得な早割特典をお見逃しなく！

■ AliExpress商品ページ：https://s.click.aliexpress.com/e/_oEQwZxZ

■ セール期間：2025年8月31日（日）～ 9月5日（金）

■ セール期間：2025年9月7日（日）～ 9月11日（木）

Blackview XPLORE 1の詳細スペック・仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96478/table/87_1_05c868ace7cf0edd6fbcd79926179dd3.jpg?v=202509031155 ]

